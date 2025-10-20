overcast clouds
Новосађани стартују у среду у Спенсу

ОДБОЈКАШКИ КЛУБ ВОЈВОДИНА НАЈАВИО НОВУ СЕЗОНУ: Победа на почетку ветар у леђа

20.10.2025. 18:38 18:42
Пише:
Кристина Бугарски
Извор:
Дневник
спорт
Фото: ОК Спартак Суботица

Одбојкашки клуб Војводина у среду ће почети нову сезону, поново у подмлађеном саставу.

Утакмицом осмине финала Купа Србије против Такова из Горњег Милановца у 18 часова у малој сали Спенса, Новосађани ће закорачити у још једно поглавље, које претходи обележавању великог јубилеја - 80 година постојања. 

Први тим црвено-белих знатно је подмлађен, али су носиоци игре остали искуснији одбојкаши, који знају како се играју велике утакмице и бори за трофеје. 

– Нову сезону дочекујемо у добром расположењу. Наша форма би требало временом да расте јер је постава која треба да изнесе већи део сезоне одиграла свега три утакмице, али такве су биле околности – рекао је шеф стручног штаба Војводине Марко Наранчић

Због обавеза са сениорском репрезентацијом Србије на Светском првенству на Филипинима касније су се клупским припремама прикључили нови капитен Стефан Негић и Никола Брборић, а недавно је стигло и појачање, повратник у редове црвено-белих искусни Марко Радосављевић.

– По доласку њих тројице све изгледа боље, али сигурно је да ће нам бити потребно још времена, тренинга и утакмица да подигнемо игру на наш жељени ниво. Зато је и важно да сезону почнемо победама баш из тог прихолошког момента, јер ће онда све бити лакше – додао је Наранчић. 

Оно за шта Војводина не треба да брине јесте здравствени билтен, који је, према речима Наранчића одличан. 

– Из тог аспекта можемо да кажемо да смо одлично одрадили припреме, сви смо радили максимално и дочекали здрави почетак сезоне – истакао је Марко Наранчић.

Два пута с Таковом 

Тако се наместило да ће Војводина након дуела у среду у Купу Србије, у суботу и Суперлигу почети против истог ривала, такође на домаћем терену. 

– Специфична је ситуација, али је важно за почетак да победимо у Купу јер је утакмица на испадање, па ћемо после размишљати о следећој. Таково има два странца, неколико искусних играча који чекају иностране ангажмане, одличног тренера, али ја верујем у своје играче и надам се да уз добру мотивацију можемо до важне победе - поручио је Марко Наранчић. 

ок војводина Вошин кутак одбојкаши војводине
Извор:
Дневник
Пише:
Кристина Бугарски
