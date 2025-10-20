”Ђоковизација тениса"
НОВАК ЈЕ НАДМАШИО ФЕДЕРЕРА И НАДАЛА И ПОТПУНО ПРОМЕНИО ТЕНИС Француски новинар запалио тениски свет, ЕВО ШТА ЈЕ СВЕ РЕКАО О ЂОКОВИЋУ
Разлог због ког је Новак Ђоковић битнији и важнији за утицај на тенис од Роџера Федерера и Рафаела Надала објаснили су Французи.
Новак Ђоковић је најбољи тенисер свих времена и то је већ дуже време свима јасно. Осим онима који то не желе да признају. Kада је освојио златну медаљу на Олимпијским играма у Паризу и званично је освојио све. Узео је све што је могао, жаргонски речено "прешао је игрицу", али то није нешто по чему ће га памтити. Тако тврде Французи у подкасту "ServiceVolee".
"Новак Ђоковић је играч који је променио ову игру највише у 21. веку. Много више од Федерера и Надала. Његов утицај на кретање, на тај асиметрични тенис и све то. Његово завештање је много веће од тих нестварних рекорда, лежи у овоме овде", објаснио је један од људи у подкасту.
Новак је имао одличну шансу да освоји турнир у Шангају, изгубио је од Валентина Вашероа у полуфиналу, а онда је на турниру "Шест краљева" глатко изгубио од Јаника Синера, па је меч за треће место предао Тејлору Фрицу.
"Гледамо 'Ђоковизацију' тениса"
У споменутом подкасту су објаснили и шта се дешава са тенисом сада и колико најбољи играчи копирају Ђоковића. И Синер и Алкараз су признали да то раде, уосталом њихова игра то потврђује.
"Постоји тренутно 'Ђоковизација' тениса. Играчи више немају неку очигледну слабост. Видимо их како клизају на свим подлогама, кретање на терену какво нисмо виђали раније. Сада имамо тај пинг-понг тенис, дошли смо до неког лимита тога шта тело може да произведе и издржи. Сетите се само Новаковог начина игре, када направи 'шпагу', истегне се и онда врати лоптицу онако како хоће. Није то радио само да би је стигао, већ је тако освајао поене, то је тада мало ко радио. У ово време је неки стил игре другачији, рекао бих да су играчи физички спремнији и терају своја тела до лимита", додаје се у подкасту.