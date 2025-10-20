overcast clouds
„Стање је врло озбиљно" БИВШИ ПРЕМИЈЕР ХИТНО ПРЕБАЧЕН У ПРИВАТНУ БОЛНИЦУ Лекари резервисани, породица и пријатељи албанског политичара уздржани

20.10.2025. 18:44 18:47
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц/Газета
Фото: Shutterstock

Бивши премијер Албаније, Фатос Нано, примљен је у приватну болницу у Тирани због здравствених проблема.

Извештава се да је његово стање озбиљно, преноси Газета Експрес.

Ово није први пут да је бивши албански премијер хоспитализован, јер је пре готово две године провео неколико недеља интубиран због компликације која се проширила на плућа.

Тада је његово стање било врло озбиљно, али уз пажњу лекара успео је да преброди тај тежак период по своје здравље.

Пацијентово стање се тренутно сматра веома озбиљним, са резервисаном прогнозом,саопштила је болница.

У међувремену, његова породица, пријатељи и бивши блиски сарадници траже мир у овом тренутку и уздржани су од коментара у медијима.

Фатос Нано, који сада има 73 године, повукао се из политике 2005. године, након дуге каријере као албански премијер, пише Блиц.
 

