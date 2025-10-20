ПУТИН ОБЗНАНИО ЦИЉЕВЕ Русија учествује у формирању светског поретка без неоколонијализма и русофобије
Москва доприноси обликовању поретка заснованом на поштовању других култура, одбацујући све облике расизма, неоколонијализма и русофобије, навео је руски председник.
Москва игра значајну улогу у формирању светског поретка ослобођеног неоколонијализма и русофобије, изјавио је председник Русије Владимир Путин.
"Данас наша земља активно учествује у формирању новог, праведног, мултиполарног светског поретка заснованог на поштовању самосталних култура, обичаја и начина живота различитих народа, и одлучном одбацивању било каквих облика неоколонијализма, расизма и русофобије, као и наметања својих модела развоја независним државама", навео је он у свом поздраву учесницима 17. Скупштине руског света.
Путин је захвалио учесницима на реализацији пројеката који доприносе популаризацији руског језика и књижевности широм света, као и јачању руског информационог простора.
Истакао је да Русија тежи развоју међународне хуманитарне сарадње и равноправног дијалога, као и промовисању духовних и моралних идеала и вредности.
Према његовим речима, земља је отворена за научне, студентске и образовне размене и спремна је да подели своје јединствено искуство у овој области.
Председник је изразио уверење да ће учесници форума посебну пажњу посветити очувању историјске истине о одлучујућем доприносу СССР-а победи над нацизмом.
Скупштина руског света са темом "Фундаментални допринос руског света међународном развоју: историја, савременост и будућност", одржава се у Москви од 20. до 22. октобра. Форум ће се фокусирати на очување вредности и идеала, промоцију руског језика и очување културног и историјског наслеђа у данашњем свету.