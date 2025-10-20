У АПС ЗБОГ ДРОГЕ Апатинац пао у Сомбору
СОМБОР: Сомборска полиција лишила је слободе Н. Б. (1997) из Апатина због постојања основа сумње да је извршио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
Полиција је у претресу стана и просторија које осумњичени користи пронашла више од 500 грама прашкасте материје за коју се сумња да је амфетамин, мању количину материја за које се сумња да су кокаин и марихуана, око 10 грама семенки за које се сумња да су семенке канабиса, као и две вагице за прецизно мерење.
Такође, пронађено је и 11 метака различитог калибра, па се сумњичи и за кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја.
Н. Б. је одређено задржавање до 48 часова након чега је, уз кривичну пријаву, приведен Вишем јавном тужилаштву у Сомбору.
Судија за претходни поступак одредио му је притвор до 30 дана.