У АПС ЗБОГ ДРОГЕ Апатинац пао у Сомбору

20.10.2025. 16:22
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
дрога
Фото: МУП/Илустрација

СОМБОР: Сомборска полиција лишила је слободе Н. Б. (1997) из Апатина због постојања основа сумње да је извршио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.

Полиција је у претресу стана и просторија које осумњичени користи пронашла више од 500 грама прашкасте материје за коју се сумња да је амфетамин, мању количину материја за које се сумња да су кокаин и марихуана, око 10 грама семенки за које се сумња да су семенке канабиса, као и две вагице за прецизно мерење.

Такође, пронађено је и 11 метака различитог калибра, па се сумњичи и за кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја.

Н. Б. је одређено задржавање до 48 часова након чега је, уз кривичну пријаву, приведен Вишем јавном тужилаштву у Сомбору. 

Судија за претходни поступак одредио му је притвор до 30 дана.

сомбор хапшење дилера амфетамин
