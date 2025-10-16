clear sky
НОВА ПОЛИЦИЈСКА АКЦИЈА У ЗРЕЊАНИНУ Претресен стан осумњиченог у потрази за дрогом, амфетамин откривен и на другој локацији

16.10.2025. 13:32 13:34
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: pixabay.com / dnevnik.rs

Зрењанинац В. С. (26) ухапшен је у акцији коју су извели припадници полиције у Зрењанину, по налогу Вишег јавног тужилаштва у овом граду.

Он се сумњичи да је починио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога. 

Полиција је приликом претреса стана и других просторија које користи осумњичени пронашла пакет са око 94 грама амфетамина, док је на још једној локацији нађен пакетић са око 48 грама амфетамина који, како се сумња, припада В. С.

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Зрењанину.

дрога полицијска управа зрењанин амфетамин
