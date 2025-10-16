(ФОТО) ОД ИБРА ЛЕПШЕГ НЕМА Ово је омиљено место за Краљевчане
КРАЉЕВО: Град Краљево лежи на обалама три реке - Западне Мораве, Ибра и Рибнице, међутим ако би питали грађане омиљена и она која заузима посебно место у њиховом срцу дефинитивно је река Ибар. Некада је то било место састанака, окупљања а обале су током летњих месеци биле пуне купача.
- Било је то заиста незаборавно, осамдесетих година овде нисте имали где пешкир да ставите током лета. Овде се дружило, заљубљивало, стваране су нераскидиве везе за читав живот. Данас је то другачије, има људи да се купају али не толико као раније - каже за РИНУ Краљевчанка Драгица Симовић.
Да је Ибар омиљена краљевачка река потврђује и дугогодишњи новинар и својеврсни хроничар града Краљева који годинама уназад прати дешавања у Рашком округу.
– Краљево лежи на обалама три реке, али је Ибар одувек био најомиљенија краљевачка река. Нажалост, данас је, као и многе друге реке у Србији, загађена. Током летњих месеци Завод за јавно здравље редовно врши анализе воде на неколико локација, и више пута ове године вода из Ибра није била хемијски и бактериолошки исправна за купање. Није сад у тој мери да ћете се отровати ако се окупате, али препорука је била да се туширате након купања у њој - истакао је новинар Љубиша Лешевић.
Он напомиње да је некада Ибар био централно место окупљања Краљевчана, док се данас река углавном користи за шетњу и рекреацију.
– Краљевчани воле да се шетају поред Ибра, посебно откако је уређено корито и обалоутврда у дужини од неколико километара. Али, нажалост, сам Ибар по мом мишљењу није за купање. Све плаже на Ибру су, у ствари, дивље плаже. Најпознатија међу њима и даље је Градска плажа, која се налази готово у центру града, а одмах за њом следе Мирина чесма и плажа у Војном насељу. Ове плаже су традиционално најпосећеније, али ни једна нема статус званичне, јер нема спасилачку службу. Ипак, то не спречава грађане да у топлим данима потраже освежење на Ибру - закључује Лешевић.
Како би потенцијали реке Ибар, али и других купалишта у Краљеву био макисмално искоришћен, Туристичка организација Краљева припремила је брошуру са мапом свих купалишта и базена, која је већ постала прави водич за све љубитеље летњег освежења.
– Туристичка организација Краљева је у припреми за купалишну сезону израдила туристичку брошуру купалишта Краљева и околине. Међутим, код нас се то стално мења, па смо морали да је допунимо јер су се у међувремену појавила још два нова базена – један у самом центру, поред реке Ибар, и један у приградском насељу. Краљево је данас место где можете сваког дана да се купате на другом базену, а брошура нуди и опис сваког од њих, заједно са мапом на последњој страни – рекао је за РИНУ Игор Тешић, в.д. директор Туристичке организације града Краљева.
Он је истакао да је минула летња сезона била изузетно успешна, јер су временски услови погодовали, а повећан број посетилаца показује да је брошура наишла на добар одзив.
– Људи су је радо користили, јер им је помогла да сами планирају где ће се купати сваког дана. Показала се као практична и корисна, а истовремено је допринела и већој посети градским базенима – додао је Тешић.