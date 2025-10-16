ЗА САМО НЕДЕЉУ ДАНА УХАПШЕНО 30 ХРИШЋАНА!
Руше богомоље, уклањају крстове са јавних зграда, цензуришу верски материјал „ПОДЗЕМНЕ” ЦРКВЕ ПОД УДАРОМ КИНЕСКЕ ВЛАСТИ
Око 30 хришћана ухапшено је прошле недеље у Кини, што је уједно највећи талас хапшења људи ове вероисповести у азијској земљи у последњих неколико година.
Иако је Кина под влашћу атеистичке Комунистичке партије Кине (КПК), земља има значајну хришћанску популацију.
Према проценама активиста и истраживача, десетине милиона Кинеза присуствују богослужењима у нерегистрованим црквама, познатим и као „кућне цркве”, које не прихватају државну идеологију.
Многе од тих цркава трпе дугогодишње покушаје кинеске владе да појача контролу над религијским заједницама:
- руше хришћанске цркве
- уклањају крстове са јавних зграда
- строго цензуришу верски материјал
- хришћанске апликације су забрањене.
Влада је 2005. и 2018. године пооштрила прописе о религијским групама, а 2016. је кинески председник Си Ђинпинг позвао на прилагођавање вере кинеском идентитету и идеологији Партије.
Зато су се неке цркве попут цркве „Сион” – чији је оснивач Џин Мингри који је међу ухапшенима – прилагодиле правилима из 2018. која су захтевала државно одобрење за јавно богослужење. Многе су прешле на онлајн службе или су закатанчене. У годинама које су уследиле, неколико познатих пастора је завршио иза решетака и осуђено.
Мингри је, како пише „Би-Би-Си”, осумњичен за „незаконито коришћење информационих мрежа”. Чланови цркве „Сион” су, према речима Грејс Џин Дрексел, ћерке ухапшеног пастора, у последњим месецима били све чешће позивани на полицијска испитивања.
– Многи су у цркви осећали да се спрема нешто веће, али нико није очекивао да ће акција бити оволиких размера – рекла је она.
Страх од шире акције
Прошлог петка и суботе кинеске власти су покренуле велику акцију у најмање 10 градова, укључујући Пекинг и Шангај.
Неки сада страхују да прошлонедељно хапшење око 30 хришћана повезаних „Црквом Сион” означава почетак много шире акције против тзв. подземних цркава (незваничних или непризнатих).
– Очекујемо да је ово тек почетак ширег обрачуна – изјавио је Кори Џексон, оснивач хришћанске организације „Лук Алајанс”, додајући да се друге независне цркве у Кини сада припремају за хапшења.
Право на слободу вероисповести, али у складу са законом Кине
Према речима портпарола кинеске амбасаде у Лондону, грађани Кине имају право на слободу вероисповести, али, како је нагласио, у складу са законом.
– Све верске групе и активности морају поштовати законе и прописе Народне Републике Кине - рекао је за „Би-Би-Си” портпарол кинеске амбасаде у Лондону.
Упркос томе што је судбина Мингрија и осталих ухапшених чланова цркве и даље неизвесна, а могућност ширег прогона све реалнија, пастор Шон Лонг верује да ће „Сион” и друге подземне цркве у Кини опстати.
– Прогон не може уништити цркву – закључио је Лонг.