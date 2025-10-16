clear sky
ЗА САМО НЕДЕЉУ ДАНА УХАПШЕНО 30 ХРИШЋАНА!

Руше богомоље, уклањају крстове са јавних зграда, цензуришу верски материјал „ПОДЗЕМНЕ” ЦРКВЕ ПОД УДАРОМ КИНЕСКЕ ВЛАСТИ

16.10.2025. 16:00 16:22
Пише:
Дневник
Извор:
BBC
кина
Фото: Printscreen Youtube/ VERTEX

Око 30 хришћана ухапшено је прошле недеље у Кини, што је уједно највећи талас хапшења људи ове вероисповести у азијској земљи у последњих неколико година.

Иако је Кина под влашћу атеистичке Комунистичке партије Кине (КПК), земља има значајну хришћанску популацију.

Према проценама активиста и истраживача, десетине милиона Кинеза присуствују богослужењима у нерегистрованим црквама, познатим и као „кућне цркве”, које не прихватају државну идеологију.

kina
Фото: Printscreen Youtube/ VERTEX

Многе од тих цркава трпе дугогодишње покушаје кинеске владе да појача контролу над религијским заједницама:

  • руше хришћанске цркве
  • уклањају крстове са јавних зграда
  • строго цензуришу верски материјал
  • хришћанске апликације су забрањене.

Влада је 2005. и 2018. године пооштрила прописе о религијским групама, а 2016. је кинески председник Си Ђинпинг позвао на прилагођавање вере кинеском идентитету и идеологији Партије.

 

Зато су се неке цркве попут цркве „Сион” – чији је оснивач Џин Мингри који је међу ухапшенима – прилагодиле правилима из 2018. која су захтевала државно одобрење за јавно богослужење. Многе су прешле на онлајн службе или су закатанчене. У годинама које су уследиле, неколико познатих пастора је завршио иза решетака и осуђено.

Мингри је, како пише Би-Би-Си, осумњичен за незаконито коришћење информационих мрежа. Чланови цркве Сион” су, према речима Грејс Џин Дрексел, ћерке ухапшеног пастора, у последњим месецима били све чешће позивани на полицијска испитивања.

– Многи су у цркви осећали да се спрема нешто веће, али нико није очекивао да ће акција бити оволиких размера – рекла је она.

kina
Фото: Printscreen Youtube/ VERTEX

Страх од шире акције

Прошлог петка и суботе кинеске власти су покренуле велику акцију у најмање 10 градова, укључујући Пекинг и Шангај.

Неки сада страхују да прошлонедељно хапшење око 30 хришћана повезаних Црквом Сион” означава почетак много шире акције против тзв. подземних цркава (незваничних или непризнатих).

– Очекујемо да је ово тек почетак ширег обрачуна – изјавио је Кори Џексон, оснивач хришћанске организације „Лук Алајанс”, додајући да се друге независне цркве у Кини сада припремају за хапшења.

 

Право на слободу вероисповести, али у складу са законом Кине

Према речима портпарола кинеске амбасаде у Лондону, грађани Кине имају право на слободу вероисповести, али, како је нагласио, у складу са законом.

– Све верске групе и активности морају поштовати законе и прописе Народне Републике Кине - рекао је за „Би-Би-Си” портпарол кинеске амбасаде у Лондону.

Упркос томе што је судбина Мингрија и осталих ухапшених чланова цркве и даље неизвесна, а могућност ширег прогона све реалнија, пастор Шон Лонг верује да ће „Сион” и друге подземне цркве у Кини опстати.

– Прогон не може уништити цркву – закључио је Лонг.

Кина хришћанство прогон
Пише:
Дневник
Вести Свет
