Српски свештеник о вести која је потресла хришћански свет УБИЈЕН СНАЈПЕРСКИМ ХИЦЕМ НА УСЕКОВАЊЕ ГЛАВЕ СВЕТОГ ЈОВАНА КРСТИТЕЉА: Свет у злу лежи!
На свом Инстаграм профилу, где редовно дели поруке с верницима, Отац Предраг Поповић осврнуо се на вест која је потресла хришћански свет - убиство познатог проповедника Чарлија Кирка.
Отац Предраг је подсетио да је баш на велики хришћански празник одјекнула вест да је Чарли Кирк убијен снајперским хицем током конференције пред хиљадама људи и студентима.
Иако су лекари покушали да му спасу живот, све је било узалуд. Кирк је иза себе оставио супругу и две мале ћерке, које су биле сведоци трагедије.
У својој поруци, Отац Предраг је нагласио колико је данас тешко проповедати истину и колико је мало оних који се усуђују да јавно иступе у одбрану хришћанских вредности.
"Знамо да свет у злу лежи и да је проповедати истину веома тешко и неисплативо данас. Ако се узме на то завист, онда можемо схватити зашто таквих нема више. Истина је Христос! Бранити и говорити истину значи проповедати Христа и оно шта је Он говорио. И многи мисионари су платили главом своје проповеди и то треба да зна сваки који иступа пред људе у јавност и да буде спреман на то.
Велики је пораз ово што се дешава, пораз људскости и човечанства. Лицемерни Запад пропагира права на веру и слободу за све а са друге стране хришћани се лове као животиње. У Енглеској ако станете и помолите се у себи завршићете у затвору јер полиција прилази и испитује вас и ако кажете да се молите Богу они вас одмах приводе, а са друге стране вам не бране да будете пас или било шта друго.
Чарли је један од добрих који се борио за добро и на крају то платио главом. И ето баш као и свети Јован Крститељ који је за истину изгубио главу.
Драги моји, нека нам ово не буде на страх већ на храброст да идемо тим путем јер само такав пут води у вечну славу.
Јуче рекох да овај свет има много проблема али само једно решење, а то је Господ наш Исус Христос. Он је пут, истина и живот. Ко у Њега верује тај неће ходити у тами.
Христос Васкрсе!, истакао је отац Предраг Поповић, пише портал Она.