ИСЛАМ НАДЈАЧАО ХРИШЋАНСТВО У ШКОЛАМА Ислам постао вера број један у бечким учионицама
Најновији подаци Фонда за интеграцију у Аустрији показују да је ислам најзаступљенија верска група у бечким јавним обавезним школама.
Према подацима, 29,6 одсто млађих од 19 година у аустрији имало је мигрантско порекло. Школе у Бечу се посебно суочавају са трансформацијом у погледу верске припадности.
У Бечу је удео студената са мигрантским пореклом највећи и износи 54,2 одсто. Од приближно 518.400 младих људи, једна трећина је рођена у иностранству (прва генерација), док су две трећине рођене у Аустрији и имају родитеље рођене у иностранству (друга генерација).
Широм Аустрије око 26 одсто ученика у школама нема немачки језик као матерњи.
Беч је забележио највећи удео са 49 процената, затим следе Форарлберг са 25 одсто и Салцбург са 21 процентом. По типу школе, посебно високи удео је забележен у основним школама - 32,8 процената, политехничким школама око 40 процената и школама за децу са посебним потребама 44,1 проценат.
Поглед на бечке округе је такође занимљив. Фаворитен има највећи удео ученика чији свакодневни језик није немачки, са 72 одсто, а следе га 16. округ и 11. округ, сваки са 67%.
Ислам у порасту у Бечу
Према информативном листу ОИФ-а, све је више ученика који се изражавају као муслимани.
У школској 2024/25. години, приближно 112.600 ученика похађало је јавне основне, средње, специјалне и политехничке школе. Чак 41,2% њих је исповедало ислам, што чини највећу групу. Око 34 одсто њих су хришћани и то 17,5% римокатолици, 14,5% православци и 1,7% протестанти, док 23% није имало никакву верску припадност. Будизам (0,2%) и јудаизам (0,1%) чинили су мањи удео.
Занимљиво је да ученици који се изражавају као муслимани чине скоро половину ученичког тела у средњим и политехничким школама, са око 49%. Хришћански удео је тамо био између 31 и 33 одсто, док је оних без верске припадности било 13 до 16 одсто. У основним школама слика је била уравнотеженија (37,7% муслимана, 32,1% хришћана, 26,2% без верске припадности).