НЕМОЈТЕ ДАНАС НАПОЉЕ БЕЗ ПРЕКЕ ПОТРЕБЕ
ДАНАС ЈЕ ТОМИНДАН Не креће се на пут и не ради по кући ЕВО И ЗАШТО
Српска православна црква и верници славе данас Светог апостола Тому, Томиндан.
Овај празник је у календару обележен тамнијим црним словом, а слави се као крсна и еснафска слава.
Свети апостол Тома у народу је познат и као Неверни Тома.
Свети Тома рођен је у галилејског граду Панеаде. Један је од дванаесторице апостола и једини међу њима који није крио своју сумњу у Васкрсење Христово.
Кроз ту његову неверицу, због које је и назван Неверни Тома, хришћанство је добило потврду тог чудесног догађаја.
Свети Тома прославио се за живота многим чудесима. Хришћанство је проповедао у Индији, где је установио цркву и поставио свештенике и епископе. Многе је људе тамо обратио хришћанској вери.
Записано је да је једини од апостола закаснио на погреб Свете Богородице. Када је на његово наваљивање отворен гроб, видело се да тела нема, да је васкрсла и узнела се на небо, чиме је откривено чудесно прослављење Матере Божје.
У нашем народу, у сушном периоду, моли се Светом Томи, јер овај светац чува печат од облака и доноси драгоцену кишу.
Томиндан многе породице у Србији обележавају као крсну славу.
Био је вешт дрводеља, па га као еснафску славу прослављају дрводеље, бачвари, колари, столари, ужари, дунђери, бунарџије, калдрмџије и зидари.
У неким крајевима верује се да штити од вукова.
По народном веровању, данас се никуд не иде. Каже се: "Свети Тома, седи дома".