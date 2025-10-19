СТАЊЕ ПОВРЕЂЕНИХ У НЕСРЕЋИ КОД СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ Мирнић: Сви повређени из аутобуске несреће у стабилном стању СЕДМОРО И ДАЉЕ НА ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ
Директор Опште болнице у Сремској Митровици Војислав Мирнић изјавио је јутрос да се у јединици интензивне неге те установе налази седморо путника који су у петак најтеже повређени у несрећи аутобуса, и да је за сада њихово стање стабилно.
Он је за РТС рекао и да је јуче било 22 отпуста, а да ће део њих бити реализован и данас.
Према његовим речима, на одељењима ортопедије и хирургије налазе се остали пацијенти и они ће у наредним данима бити пуштени, а њихово стање се даље прати и ради се допунска дијагностика.
"Имаћемо интервенције што се тиче ортопедских повреда, биће операција, али је свима стање стабилно", рекао је Мирнић.
Пацијенткиња која је превезена у Београд, која је тешко повређена, за сада је у стабилном стању, додао је он.
Кад је реч о јучерашњој акцији прикупљања крви, Мирнић наводи да крви има довољно, али да ће свакако требати и у наредном периоду.
"Јуче се више од 90 давалаца пријавило и дало крв, а акција се наставља и у Служби за трансфузију крви Опште болнице у Сремској Митровици у уторак", казао је Мирнић.
Он је јуче изјавио да је 39 пацијената хоспитализовано и да се седморо и даље налази на интензивној нези.
У Сремској Митровици ће сутра, 20. октобра, бити Дан жалости због несреће у билизини тог града у којој је погинуло троје људи када се преврнуо аутобус, изјавио је у суботу градоначелник Бранислав Недимовић.
Приликом превртања аутобуса који је превозио раднике фирме "Healthcare", на путу Сремска Митровица - Јарак у петак око 14.45 часова, погинуле су три, а повређено око 80 особа.