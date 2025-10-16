ВОЉЕНИ ЦРНОГОРСКИ ЂЕДО ДОБИЈА ОБЕЛЕЖЈЕ НА ЛУЧИНДАН Ово је црква испред које ће бити постављен споменик Амфилохију СТАТУА У БРОНЗИ БИЋЕ ВИСОКА ПРЕКО ДВА МЕТРА!
КОЛАШИН: У дворишту цркве Светог Димитрија у Колашину до краја октобра биће постављен први споменик митрополиту Амфилохију Радовићу у Црној Гори.
Датум који се незванично помиње је 31. октобар на Лучиндан. Иницијативу за његово подизање покренула је Општина Колашин, уз подршку Владе Црне Горе.
Потпредседник општине изјавио је да је још раније у буџету било планирано 50.000 евра за ову намену, која су затим пребачена Митрополији црногорско-приморској ради спровођења процедуре и реализације пројекта.
Ово је један од начина да се одужимо човеку који је оставио дубок траг у историји и култури Црне Горе, а посебно нашем Колашину, јер је Амфилохије био наш суграђанин. Сматрамо да ће споменик бити симбол захвалности и поштовања. Предлог Одлуке о подизању споменика биће тачна на дневном реду на следећем заседању Скупштине општине Колашин, која је заказана за 22. октобар, казао је за РИНУ потпредседник општине Василије Ивановић.
Током расправе у Скупштини општине одлука о подизању споменика усвојена је са 16 гласова „за“, док представници опозиције нису гласали.
Споменик ће бити изливен у бронзи, а статуа ће бити висине 2,5, метара, постављена на гранитном постаменту од 1,28 метара, тако да ће укупна висина спомен-обележја износити 3,78 метара.
Грађани Колашина имају подељена мишљења, али већина сматра да митрополит заслужује споменик у родном крају.
Треба да га буде, наш је Колашинац, заслужан човек. Не говорим о цркви и политици, већ о интелектуалцу који је у тешким временима био уз народ, рекао је један од мештана.
Постављање споменика у порти цркве Светог Димитрија планирано је до краја октобра, а према најавама, слична иницијатива постоји и у Беранама, где би Амфилохије Радовић требало да добије споменик у центру града, поред храма.