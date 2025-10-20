overcast clouds
ТРАГИЧНА ПУЦЊАВА ЗАВРШИЛА СМРЋУ МУШКАРЦА И ЖЕНЕ Полиција је на месту догађаја

20.10.2025. 11:37
Пише:
Дневник
Извор:
kurir.rs
najnovija
Фото: Дневник

Јутрос нешто пре 7 сати дошло је до пуцњаве у Словенији.

У месту Пивка у Колодворској улици полиција је затекла две мртве особе, мушкарца и жену.

У току је увиђај, а више информација јавности ће бити саопштено накнадно, саопштили су из Полицијске управе Копер, пренео је портал 24УР.

Према информацијама Канала А, мушкарац и жена највероватније нису били у сродству. Мушкарац је најпре пуцао у жену, а затим у себе. Мотив за сада није познат.

(kurir.rs)

