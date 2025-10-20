ТРАГИЧНА ПУЦЊАВА ЗАВРШИЛА СМРЋУ МУШКАРЦА И ЖЕНЕ Полиција је на месту догађаја
20.10.2025. 11:37 12:10
Јутрос нешто пре 7 сати дошло је до пуцњаве у Словенији.
У месту Пивка у Колодворској улици полиција је затекла две мртве особе, мушкарца и жену.
У току је увиђај, а више информација јавности ће бити саопштено накнадно, саопштили су из Полицијске управе Копер, пренео је портал 24УР.
Према информацијама Канала А, мушкарац и жена највероватније нису били у сродству. Мушкарац је најпре пуцао у жену, а затим у себе. Мотив за сада није познат.
(kurir.rs)