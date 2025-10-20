ЛУВР У ОЧАЈУ! Ангажовали израелске обавештајце да пронађу украдени накит
ТЕЛ АВИВ: Приватна израелска обавештајна фирма ЦГИ групе саопштила је данас да је француски музеј Лувр затражио њену помоћ у проналажењу артефаката који су јуче украдени.
"Управа Лувра нас је замолила да откријемо идентитет људи умешаних у крађу и да повратимо украдене артефакте", изјавио је извршни директор CGI групе Звика Навех, преноси Тајмс од Израел.
Навех је додао да је успех његове компаније у проналажењу артефаката украдених из немачког музеја 2019. године допринео томе да је Лувр изабрао баш CGI групу за тај задатак.
Детектив за уметност Артур Бренд оценио је раније данас да је пљачка музеја Лувр "крађа деценије" и додао да ће полиција, да би повратила украдене предмете, морати да пронађе кривце за само недељу дана.
Он је за Скај њуз рекао да су крунски драгуљи толико познати да једноставно не могу да се продају и да једино што може да се учини јесте да се истопе сребро и злато, изваде дијаманти или поново обраде.
"Полиција има само недељу дана. Ако ухвате лопове, ствари би још увек могле да буду код њих. Ако потраје дуже, плен ће вероватно пропасти. То је трка с временом", рекао је Бренд.
Француски министар правде, Жерард Дерманин оценио је раније данас да пљачка у Лувру представља и неуспех француских безбедносних служби.