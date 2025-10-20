overcast clouds
МАЈКА МРТВОРОЂЕНЕ БЕБЕ ЗБРИНУТА НА КЦВ Ево у каквом је стању ПОЛИЦИЈА УТВРЂУЈЕ СВЕ ЧИЊЕНИЦЕ

20.10.2025. 12:12 12:51
Пише:
Дневник
Извор:
Дневни
Коментари (0)
betanija Dnevnik
Фото: Дневник/ И. Јапунџа

Пацијенткиња К. М. (39) која је јутрос, како се претпоставља, на Булевару цара Лазара родила мртворођено дете, довезена је на Клинику за гинекологију и акушерство Универзитетског клиничког центра Војводине због порођаја ван породилишта, уз пратњу полиције.

При пријему је била свесна, али слабије комуникативна, са уредним виталним параметрима, саопштено је из УКЦВ.

„Након лабораторијских и радиолошких прегледа, прегледа и пружене лекарске помоћи, мајка је стабилног општег стања и смештена на клинику ради даљег праћења и опсервације“, саопштила је Прес служба УКЦВ.

Подсетимо, како сазнаје „Дневник“, мајка је пронађена у крвавом стању у улазу стамбене зграде у Ловћенској улици број 9. Станари зграде одмах су позвали полицију. Она није станарка објекта, већ је у њега ушла јер су улазна врата била откључана.

Беживотно тело новорођенчета пронађено је јутрос у трави на Булевару цара Лазара, испред броја 48.

Полиција утврђује све околности овог трагичног случаја.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

беба мајка
Вести Хроника
