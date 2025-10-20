МАЈКА МРТВОРОЂЕНЕ БЕБЕ ЗБРИНУТА НА КЦВ Ево у каквом је стању ПОЛИЦИЈА УТВРЂУЈЕ СВЕ ЧИЊЕНИЦЕ
Пацијенткиња К. М. (39) која је јутрос, како се претпоставља, на Булевару цара Лазара родила мртворођено дете, довезена је на Клинику за гинекологију и акушерство Универзитетског клиничког центра Војводине због порођаја ван породилишта, уз пратњу полиције.
При пријему је била свесна, али слабије комуникативна, са уредним виталним параметрима, саопштено је из УКЦВ.
„Након лабораторијских и радиолошких прегледа, прегледа и пружене лекарске помоћи, мајка је стабилног општег стања и смештена на клинику ради даљег праћења и опсервације“, саопштила је Прес служба УКЦВ.
Подсетимо, како сазнаје „Дневник“, мајка је пронађена у крвавом стању у улазу стамбене зграде у Ловћенској улици број 9. Станари зграде одмах су позвали полицију. Она није станарка објекта, већ је у њега ушла јер су улазна врата била откључана.
Беживотно тело новорођенчета пронађено је јутрос у трави на Булевару цара Лазара, испред броја 48.
Полиција утврђује све околности овог трагичног случаја.