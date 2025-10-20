УЖИВО: ИЗ МИНУТА У МИНУТ
ЕКСКЛУЗИВНО! СКИДАЈУ СЕ НАДЗОРНЕ КАМЕРЕ, ПОЛИЦИЈА ТРАГА ЗА СНИМКОМ Чешља се видео надзор, сваки доказ је важан (ВИДЕО)
Беживотно тело бебе пронађено је у трави на новосадском Булевару цара Лазара испред броја 48.
Према незваничним информацијама до којих је дошао Дневник, мајка бебе пронађена је крвава у улазу стамбене вишеспратнице у Ловћенској улици.
Њу су нашли станари ове зграде и о томе обавестили полицију.
Како Дневник незванично сазнаје, она није станарка овог објекта. У зграду је ушла јер су улазна врата била откључана.
На терен су пристигли радници фирме која одржава објекат испред ког је пронађено тело бебе. Они тренутно раде на демонтажи надзорних камера.
Према првим информацијама до којих је дошао "Дневник" у питању је мушко новорођенче. Тело је пронађено око 7 сати ујутру.
Екипа Завода за ургентну медицину примила је позив у 7:04, али нажалост на терену су само могли да констатују смрт.
Мање од пола сата након позива у суседној, Ловћенској улици код броја 9, полиција је лоцирала мајку. Женска особа стара 39 година пронађена је у алкохолисаном стању.
Она је према сазнањима наших репортера превезена на Клинику за гинекологију и акушерство.