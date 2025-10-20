ПОЛИЦИЈА СКУПЉА ДОКАЗЕ О "ЦУРЕЊУ" ИНФОРМАЦИЈА У СЛУЧАЈУ ВУЈАДИНА САВИЋА У згради на Новом Београду припадници УКП нису нашли шефове Тужилаштва
Припадници Управе криминалистичке полиције, који су по налогу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду, вршили увиђај и прикупљали доказе у просторијама Трећег основног јавног тужилаштва, на радном месту, како пише Курир, нису затекли ни шефицу тужилаштва Ивану Поморишки, ни њеног заменика Љубомира Анђелића.
Обоје се, како пише Курир, налазе на Копаонику, где се одржава струковна конференција Високог савета тужилаштва.
Како је Курир јутрос ексклузивно објавио, припадници полиције ушли су у зграду тужилаштва на Новом Београду како би истражили на који начин су службене фотографије и информације из предмета о уцењивању Вујадина Савића доспеле у јавност и потом завршиле на друштвеним мрежама.
- Ово није први пут да се сумња да информације "цуре" из Трећег тужилаштва. Индикативно је и што се подаци из појединих предмета појављују управо код политичара опозиције, међу којима је и Мариника Тепић, иначе позната као партијска другарица Иване Поморишки, обе су некада биле чланице Лиге социјалдемократа Војводине - подсећа саговорник Курира.
Одсуство руководства у тренутку када полиција спроводи истрагу о цурењу осетљивих података, како додаје, баца додатну сенку на цео случај.