ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ Сутра и прекосутра исплата накнаде

20.10.2025. 15:02 15:06
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
БЕОГРАД: Национална служба за запошљавање саопштила је данас да ће преко Банке Поштанска штедионица у уторак, 21. октобра исплатити редовну и привремену новчану накнаду за месец септембар.

Редовна новчана накнада за незапослена лица биће исплаћена у уторак 21.10.2025.године.

Додаје се да ће привремена новчана накнада за лица која живе на и изван територије АП Kосово и Метохија бити исплаћена у среду 22.10. 2025. године.

