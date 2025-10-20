ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ Сутра и прекосутра исплата накнаде
20.10.2025. 15:02 15:06
Коментари (0)
БЕОГРАД: Национална служба за запошљавање саопштила је данас да ће преко Банке Поштанска штедионица у уторак, 21. октобра исплатити редовну и привремену новчану накнаду за месец септембар.
Редовна новчана накнада за незапослена лица биће исплаћена у уторак 21.10.2025.године.
Додаје се да ће привремена новчана накнада за лица која живе на и изван територије АП Kосово и Метохија бити исплаћена у среду 22.10. 2025. године.