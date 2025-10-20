ЗЛАТНА БИЉКА ИЗ БАШТЕ Ево која биљка доноси велики профит ове јесени
Мало ко зна да се у лондонском хотелу Горинг, где је Kејт Мидлтон провела последњу ноћ пре свог краљевског венчања и одакле је кренула у Вестминстерску опатију, уз поподневни чај послужује и чај од шипка из Славоније.
Поподневни чај у овом ексклузивном хотелу кошта нешто мање од 100 евра, а особље хотела одлучило је да управо чај од славонског шипка има своје место међу најцењенијим светским чајевима као што су Assam, Darjeeling и Silver Needle. То и није толико изненађујуће – шипак је последњих година постао све цењенији у модерној гастрономији и козметици. Иза овог скромног плода крије се право богатство витамина, минерала и, што је нарочито занимљиво за предузетнике, озбиљан пословни потенцијал.
Од чаја до јогурта
Плод дивље руже из породице Росацеае користи се широм света: од џемова, мармелада и сокова, преко вина и ликера, па до јогурта и чајева. Посебно је занимљиво што се са само 10 ари земље може убрати и до 600 килограма плода, а та количина на тржишту вреди око 9.000 евра.
Али вредност шипка није само финансијска. Ова биљка је изузетно богата витаминима и минералима. Шипак садржи готово невероватне количине витамина Ц – од 417 до чак 3.062 мг на 100 грама плода, далеко више него већина воћа и поврћа.
Поред витамина Ц, у себи носи и витамине П, Б1, Б2, Е, K и У, као и минерале попут калцијума, фосфора и калијума. Због тога се традиционално користи за јачање имунитета, превенцију прехлада, али и за снижавање холестерола.
Моћан антиоксиданс
Шипак је снажан антиоксиданс захваљујући каротеноидима и флавоноидима, а садржи и фенолне спојеве – до 4.900 мг на 100 грама – због чега се све више користи и у производњи вина.
Иако је најпознатији црвени плод, цела биљка има вредност. Ружина водица добијена потапањем латица користи се у блискоисточној и азијској кухињи, латице као зачин, док уље из семенки има велику улогу у козметици. Посебне врсте, попут Дамаск руже, користе се у парфемској индустрији и ароматерапији, док робустна Роса ругоса може служити и за стабилизацију тла.
Недавна истраживања потврдила су оно што је народна медицина знала вековима: напитак од шипка, зоби и корисних бактерија може побољшати рад црева и смањити ризик од рака дебелог црева. Такође, прашак од шипка смањује бол и упалу код чак 64% пацијената са остеоартритисом.
Црвени плод јесени
Шипак данас није само симбол јесени. То је права мала ризница природних састојака, моћан савезник здравља и биљка која се релативно лако узгаја. Све чешће привлачи пажњу и пољопривредника који траже нову пословну прилику. Стручњаци кажу да овај неугледни грм са трновитим гранама крије богатство које вреди имати – и у врту и у чајнику.
Извор: Телеграф