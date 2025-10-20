УЗБУНА У РЕГИОНУ! УХАПШЕНИ ОПАСНИ СТРАНЦИ Чечени повезани са тероризмом ухапшени у БиХ
Служба за послове са странцима, на основу прикупљених оперативних сазнања, дошла је до информације да су два држављанина Руске Федерације са подручја Чеченије, ушла на територију Босне и Херцеговине.
"Наведене особе су означене као безбедносно интересантна и доводе се у везу са тероризмом, чиме представљају потенцијалну претњу по националну безбедност", наводи се.
У сарадњи са Обавештајно-безбедносном агенцијом спроведена је хитна и координисана оперативна акција с циљем лоцирања и стављања под надзор наведених особа, преноси Kлиx.
"Оперативним радом, особе су врло брзо идентификоване и пронађена на подручју Сарајева, након чега им је, у складу са важећим прописима, изрежена мера надзора и одређено смештање у Имиграциони центар у Источном Сарајеву", додаје се.
По окончању свих законом прописаних процедура, дана 17. октобра 2025. године, наведене особе су удаљене са територије Босне и Херцеговине.
"Служба за послове са странцима ће и у наредном периоду, у сарадњи са надлежним безбедносним агенцијама, наставити да предузима све законом прописане мере и радње с циљем очувања националне безбедности и заштите грађана", додаје се у саопштењу.
Извор: Телеграф