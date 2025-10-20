overcast clouds
16°C
20.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УЗБУНА У РЕГИОНУ! УХАПШЕНИ ОПАСНИ СТРАНЦИ Чечени повезани са тероризмом ухапшени у БиХ

20.10.2025. 14:38 14:43
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Коментари (0)
Фото: Pixabay.com

Служба за послове са странцима, на основу прикупљених оперативних сазнања, дошла је до информације да су два држављанина Руске Федерације са подручја Чеченије, ушла на територију Босне и Херцеговине.

"Наведене особе су означене као безбедносно интересантна и доводе се у везу са тероризмом, чиме представљају потенцијалну претњу по националну безбедност", наводи се.

У сарадњи са Обавештајно-безбедносном агенцијом спроведена је хитна и координисана оперативна акција с циљем лоцирања и стављања под надзор наведених особа, преноси Kлиx.

"Оперативним радом, особе су врло брзо идентификоване и пронађена на подручју Сарајева, након чега им је, у складу са важећим прописима, изрежена мера надзора и одређено смештање у Имиграциони центар у Источном Сарајеву", додаје се.

По окончању свих законом прописаних процедура, дана 17. октобра 2025. године, наведене особе су удаљене са територије Босне и Херцеговине.

"Служба за послове са странцима ће и у наредном периоду, у сарадњи са надлежним безбедносним агенцијама, наставити да предузима све законом прописане мере и радње с циљем очувања националне безбедности и заштите грађана", додаје се у саопштењу.

Извор: Телеграф

Русија чеченија тероризам БиХ
Извор:
Телеграф/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај