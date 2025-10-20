overcast clouds
БЕБА ПРОНАЂЕНА МРТВА У НОВОМ САДУ Мајку у шоку и обливену крвљу пронашли станари оближње зграде

20.10.2025. 09:57 09:59
2
Фото: Dnevnik.rs

Новосадска јавност јутрос је потресена страшним догађајем. Беживотно тело бебе пронађено је у трави на Булевару цара Лазара испред броја 48.

Мајка детета, према незваничним информацијама, пронађена је у 7:32 у суседној згради број девет, у хаустору, где су је открили станари и позвали полицију. 

Комшије наводе да је она пронађана у поку и обливена крвљу, те да је превезена у болницу „Бетанија“, где је под лекарским надзором.

Подсетимо, екипа Завода за ургентну медицину реаговала је на позив у 7:04, али нажалост, на терену је само могла да констатује смрт.

Према првим информацијама до којих је дошао портал „Дневник“, у питању је мушко новорођенче, а тело је пронађено око 7 сати ујутру.

Полиција и надлежни органи настављају истрагу овог трагичног догађаја, а околности под којима је дошло до смрти новорођенчета још увек се утврђују.

