БЕБА ПРОНАЂЕНА МРТВА У НОВОМ САДУ Мајку у шоку и обливену крвљу пронашли станари оближње зграде
Новосадска јавност јутрос је потресена страшним догађајем. Беживотно тело бебе пронађено је у трави на Булевару цара Лазара испред броја 48.
Мајка детета, према незваничним информацијама, пронађена је у 7:32 у суседној згради број девет, у хаустору, где су је открили станари и позвали полицију.
Комшије наводе да је она пронађана у поку и обливена крвљу, те да је превезена у болницу „Бетанија“, где је под лекарским надзором.
Подсетимо, екипа Завода за ургентну медицину реаговала је на позив у 7:04, али нажалост, на терену је само могла да констатује смрт.
Према првим информацијама до којих је дошао портал „Дневник“, у питању је мушко новорођенче, а тело је пронађено око 7 сати ујутру.
Полиција и надлежни органи настављају истрагу овог трагичног догађаја, а околности под којима је дошло до смрти новорођенчета још увек се утврђују.