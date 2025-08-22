ДОПУНСКА ИМУНИЗАЦИЈА У СРБИЈИ ММР вакцина спасава животе АПЕЛ РОДИТЕЉИМА ДА НЕ ОДЛАЖУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ
У 10 домова здравља на територији пет округа у Србији у току је допунска имунизација деце пропуштених годишта вакцином против малих богиња, заушака и рубеле (ММР).
Тим поводом помоћник министра здравља Небојша Тасић истакао је да је имунизација не само цивилизацијски чин већ и обавеза сваког човека, посебно родитеља.
- Министарство здравља на челу са Златибором Лончаром је свој максималан напор и фокус својих активности ставило не само на вакцинацију, него се ухватио и у коштац са евидентним проблемима, као што су поједине имунизације пре свих ММР вакцинација, која је због неадекватног информисања доведена до тога да је један део имунизације у паду - рекао је Тасић за Танјуг након обиласка службе за здравствену заштиту деце и школске деце Дома здравља Вождовац. Нагласио је да је у Дому здравља Вождовац имунизација не само добро организована, него да постоји и фантастичан програм допунске имунизације захваљујући вредном раду лекара педијатара и свих других здравствених радника на челу са директорком.
У току је допунска имунизација деце пропуштених годишта вакцином против малих богиња, заушака и рубеле (ММР)
- Захваљујући квалитетним објашњенима се значајно повећао обухват имунизације ММР вакцином. Министарство здравља даје и организациону и стручну и сваку другу врсту подршке - навео је Тасић.
Директорка Института за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут” др Верица Јовановић истакла је за Танјуг да веома важнода се са правим информацијама долази до родитеља, а да је права информација да не треба одлагати вакцинацију ниједном вакцином, а нарочито не ММР вакцином, јер она штити од три болести.
- Одлагање из различитих разлога утиче на то да је обухват имунизације у циљаној популацији мали. ДЗ Вождовац данас још једном подсећа родитеље да када дете наврши прву годину живота треба да прими прву дозу ММР вакцине. Друга доза треба да буде дата детету пре посласка у школу и тиме је дете постигло заштиту која је неопходна да дете сутра у животу не добије морбиле, мале богиње и једноставно буде заштићено у свом животу од болести које не мора да доживи уколико се на време вакцинише - поручила је Веривца Јовановић. Говорећи о пројекту допунске имунизације она је нагласила да то подразумева ангажовање здравствених радника у десет домова здравља у Србији.
Све информације код изабраног педијатра
Педијатар у ДЗ Вождовац др Зорица Алексић каже да родитељи могу увек код свог изабраног педијатра да добију све значајне, научне информације које су битне у вези са имунизацијом.
- Родитељи су поприлично збуњени због гомиле различитих и нетачних информација. Они су уствари уплашени. У највећем броју случајева то су деца која су уредног психомоторног развоја, тако да би родитељи требало да превазиђу те предрасуде и да радимо мало више на том поверењу - поручује педијатар.
- Одељење за имунизацију ИЗЈЗС је заједно са осталим колегама који су одговорни за имунизацију испланирало и сачинило план додатне имунизације пропуштених годишта, тако да је на територији ове општине од 2019. до 2023. годишта, дакле деце у том узрасту, требало да се вакцинише још 2.000 деце, али је управо током августа, а од априла месеца вакцинисано 666 деце. Успели смо да вакцинишемо 35 одсто деце управо уз ангажовање дома здравља, уз подршку Министарства здравља и нека се овако настави - поручила је она. Истакла је да родитељи могу да потраже праве и тачне информације о имунизацији код својих педијатара, али и у “Батуту” и нагласила важност проверених информација по овом питању.
Када дете наврши прву годину живота треба да прими прву дозу ММР вакцине, док друга доза треба да буде дата детету пре посласка у школу
Шеф канцеларије СЗО у Србији Фабио Скано истакао је да је у последњих 50 година у свету спасено 154 милиона живота управо због имунизације, а од тога 60 одсто је спасено због вакцинације против малих богиња. “У Србији, као и свуда у Европи, било је случајева избијања малих богиња, нечега што смо до пре десет година заборавили, али сада видимо све више и више..У 2023. години пола милиона деце у европском региону прескочило је примање прве дозе вакцине. Зато смо овде, да подржимо ову општину и све остале, а уз подршку ЕУ и у сарадњу са Батутом и Министарством здравља и нечему што се зове допунска имунозација”, навео је Скано. Појашњава да тај пројекат подразумева да домови здравља позивају родитеље деце која су пропустила вакцинацију. “Највећи партнери родитеља су педијатри који путем научних доказа и информација појашњавају родитељима који су бенефити имунизације. То значи да родитељи деци пруже све шансе које су и они имали када су били деца и вакцинисали се”, поручио је др Скано.