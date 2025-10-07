ПАКЛЕНА ПОНОЋ У ХЕРСОНУ Тело мушкарца пронађено испод рушевина, три жене рањене
07.10.2025. 07:29 07:33
У украјинском граду Херсону једна особа је погинула, а три су повређене у руском нападу током ноћи, саопштио је начелник Херсонске регионалне државне управе Александар Прокудин.
Према његовим речима, у поноћ су руске снаге гранатирале округ Корабељни у Херсону, преноси Укринформ.
После напада тело извучено испод рушевина
Спасиоци су испод рушевина куће извукли тело преминулог мушкарца, чији се идентитет утврђује.
Три жене, старости 51, 18 и 69 година су повређене у нападу и пребачене су у болницу, наводи украјински портал.
Укринформ преноси да су руске трупе за недељу дана лансирале преко 1.500 дронова на Херсонску област, од којих су 77 одсто уништиле украјинске снаге.