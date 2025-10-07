overcast clouds
ПАКЛЕНА ПОНОЋ У ХЕРСОНУ Тело мушкарца пронађено испод рушевина, три жене рањене

07.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Фото: Pixabay.com

У украјинском граду Херсону једна особа је погинула, а три су повређене у руском нападу током ноћи, саопштио је начелник Херсонске регионалне државне управе Александар Прокудин.

Према његовим речима, у поноћ су руске снаге гранатирале округ Корабељни у Херсону, преноси Укринформ. 

После напада тело извучено испод рушевина

Спасиоци су испод рушевина куће извукли тело преминулог мушкарца, чији се идентитет утврђује.

Три жене, старости 51, 18 и 69 година су повређене у нападу и пребачене су у болницу, наводи украјински портал. 

Укринформ преноси да су руске трупе за недељу дана лансирале преко 1.500 дронова на Херсонску област, од којих су 77 одсто уништиле украјинске снаге.

(k1info.rs)

украјина русија Рат у Украјини
