СВЕТ ИДЕ У ЛОШЕМ СМЕРУ Председник Вучић послао јасну поруку грађанима ЕВО ШТА ЈЕ РЕКАО
07.10.2025. 09:04 09:12
Председник Србије Александар Вучић огласио се на свом Инстаграм профилу снажном поруком упућеном грађанима, наглашавајући да је очување стабилности Србије важније од било којих светских сукоба и подела које потресају планету.
Председник Србије Александар Вучић послао је на Инстаграму поруку грађанима Србије у којој истиче да нама треба да буде важна само наша држава и њена стабилност.
- Свет иде у лошем смеру. Ми морамо да сачувамо нашу Србију. Не интересују нас туђе свађе и сукоби, нама је Србија битна - написао је председник Александар Вучић на Инстаграму.