"ДА НЕ УЛАЗИМ У ТЕОРИЈЕ, ТУЖИЛАШТВО РАДИ СВОЈ ПОСАО, АЛИ НЕМАМО САЧУВАНЕ ДОКАЗЕ" Лидер СНС Вучевић о трагедији у Новом Саду и новим сазнањима: "Нисам разумео зашто се у року од 24 сата очистила надстрешница"
Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић изјавио је на Курир телевизији да му је било шокантно излагање председника пре свега по питању нових сазнања у вези са падом надстрешнице у Новом Саду.
-Било је то поприлично шокантно излагање председника државе. Нисмо имали ко се све појављивао у самој близини или на Железничкој станици, као што нисам разумео ни зашто се у року од 24 часа очистила надстрешница од пада. А ова опозиционо-блокадерска страна која се тада буди то користи за напад на Вучића, режим, на СНС да је то урађено како би се прикрили трагови злочина. Њихови људи, који су се показали као део истог процеса, раде то за шта Вучић и СНС буде оптужен. То је највећа превара. Ту су нам започели обојену револуцију. Мислио сам да је то урађено да се не узнемирава јавност. Нажалост, рано јутрос је преминуо Ђуро Раца, неће дочекати истину око погибије његовог детета. Да не улазим у теорије, Тужилаштво ради свој посао, али немамо сачуване доказе, то је био „савршен пад“, да падне једновремено, да се не накриви на једну страну. Много чудних ствари се у Србији дешавало од пуцања у школи на Врачару, у Малој Дубони и Орашју - рекао је Вучевић.
Вучевић је истакао да постоје опструкцију из система институција које су морале да се баве утврђивањем чињеница.
- Онако како је то председник урадио хронолошки, право је чудо како смо сачували Србију. Имате сплет механизама који се активира након свега овога. Мислим да данас неке ствари много боље функционишу него пре десет месеци. Посебно је за гнушање политизација сваке несреће од стране политичке елите бившег система. На крају свега изађе политика без лица. Ми и даље нисмо видели ко би предводио блокадерску листу. Битно је да сруше Вучића, а онда ће све бити добро. Да су бар поштени и да кажу да уместо Вучића имају име, а само имају прављење хејтерске атмосфере - навео је Вучевић.
Нема Мајдана у Србији
Држава је опстала, јасан је Вучевић, само захваљујући грађанима Србије и одлукама државног руководства.
-Без подршке народа не можете да сачувате државу. Неспорно је да ће 1. новембра бити груба злоупотреба трагедије од стране блокадера, где ће изводити разне перформансе. Мислим да имају разне дилеме ко ће од њих то да монополизује. Ово није Украјина, нема Мајдана у Србији, нити ће се десити. Мислим да ће неки бити спремни на насиље, али полиција ће да реагује. Нажалост, немамо довољно политичке зрелости као народ да тај 1. новембар обележимо на начин на који жртве и њихове породице заслужују - рекао је Вучевић.