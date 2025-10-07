МИ СТОЈИМО КАО СТУБ КОЈИ БИ ДА СРУШЕ! Лидер СНС о националним питањима: Гледају на Косово као завршену причу, испирају нам мозак! Вучевић се осврнуо и на потез Ненада Јездића
Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић гостујући на Курир телевизији говорио је о националним питањима, а осврнуо се и на недавни потез глумца Ненада Јездића.
-Они гледају на Косово као завршену причу коју морамо да прихватимо, да не будемо заглављени у прошлости, митовима. Они нам испирају мозак, а ми кад ваљда ампутирамо део који није болестан нама ће бити супер. Ми када кажемо што неко други то не уради, они кажу није исто. Много људи из патриотских разлога учествује у нечему што иде контра од онога што су замислили. Идеализација државе је погубна и заслепљујућа за оне који имају искрене намере. Као што је за нас погубан аутошовинизам, који није лако виђен у другим народима. Ми не кажемо ко је протерао Србе из Крајине, него да их Слободан Милошевић није пустио у Београд, Нови Сад. Често искривљујемо слику, уместо да се себи определимо. Ми стојимо као стуб који би једни и други и трећи хтели да сруше. Треба да имамо ствари које су за нас основни принципи од којих не можемо одустајати. Постоје принципи који вас дефинишу. Не можете сада да кажете да нисмо више неутрални - рекао је Вучевић.
Вучевић се осврнуо и на недавни потез глумца Ненада Јездића истакавши да је показао лични интегритет.
-Није блокадер, није ни за СНС. Показао је највећи интегритет од свих њих. Политички став искажите на тргу, на друштвеној мрежи, али људи не плаћа се карта у позоришту да би гледао лични став глумца или режисера. Живимо у времену у којем ако не подржавате наш став, нећеш добити посао, нећеш снимити албум. Зар то нису прави примери кенсел културе - навео је Вучевић.
За Вучићев предлог закона, Вучевић сматра да се може назвати "коначно свој на своме".
-Надам се и верујем, као грађанин, адвокат, да коначно имамо поједностављену форму, ниску накнаду и централизовано одлучивање. Овај закон мора да донесе правну, економску, животну сигурност за грађане. Да знају да су своји на своме. Није проблем да у парламенту падају тешке речи, проблем је када се бацају бибер спрејеви на труднице. Није проблем да се води најжешћа расправа. Чувамо државу. Ако не сачувамо државу ми као народ нестајемо. Тек је то историјски доказано - навео је Вучевић.