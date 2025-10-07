ПОПАЉЕНИ ЦРВЕНИ АЛАРМИ У БУГАРСКОЈ И РУМУНИЈИ: Очекују се велике падавине, реке прете да се излију, десетине места без струје ГРАЂАНИ У ОПАСНОСТИ
Обилне кише наставиле су да погађају Бугарску и Румунију, изазивајући хаос у саобраћају, штете на инфраструктури и стотине угрожених насеља.
У Бугарској је проглашен црвени метео-аларм за осам округа, највиши степен упозорења, где се очекује више од 65 литара падавина по квадратном метру.
У 51 насељеном месту дошло је до прекида у снабдевању струјом, а надлежни органи интензивно прате све мостове и потенцијално угрожену инфраструктуру. Грађанима је упућен апел да буду опрезни, да избегавају путовања и прате инструкције спасилачких служби.
„Свако ризично место биће одмах затворено“, саопштили су бугарски званичници. Погођена места могу затражити помоћ из Европског фонда за солидарност због насталих штета.
И у Румунији је продужен црвени метео-аларм за пет округа и главни град Букурешт, где се очекује од 80 до 140 литара падавина по квадратном метру у кратким интервалима. Румунски метеоролози упозоравају да кише могу довести до локалних поплава, обрушавања земљишта и поремећаја у саобраћају.
Грађанима обе земље саветује се да не напуштају безбедне просторе и да прате обавештења локалних служби јер се ситуација може брзо погоршати.