ВУЧИЋ УПУТИО САУЧЕШЋЕ ПОРОДИЦИ ЂУРЕ РАЦЕ: „Док се борио са невиђеним болом, неуморно је тражио одговоре“
Председник Републике Србије Александар Вучић упутио је саучешће породици и пријатељима поводом смрти Ђура Раце. У телеграму се каже:
„Са великом тугом сам примио вест о смрти Ђура Раце, храброг оца чије срце није издржало тугу за трагично страдалом ћерком.
Док се борио са невиђеним болом, Ђуро је смогао снаге да се упита за узроке који су довели до погибије његове Горанке. Неуморно је тражио одговоре, окружен страшном тишином и хладним зидовима неразумевања од стране оних који би први требало озбиљно да послушају аргументе једног оца.
Отишао је тихо, јер је тако живео и туговао. Држава му дугује истину, као и памћење његових напора да после трагедије остане човек, који ниједног трена није престајао да воли своју Србију.
Изражавам дубоко саучешће породици и пријатељима Ђура Раце, великог оца и човека. Нека почива у миру поред своје прерано изгубљене ћерке“, наводи се у саучешћу председника Вучића.