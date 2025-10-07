broken clouds
16°C
07.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1714
usd
99.9415
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВУЧИЋ УПУТИО САУЧЕШЋЕ ПОРОДИЦИ ЂУРЕ РАЦЕ: „Док се борио са невиђеним болом, неуморно је тражио одговоре“

07.10.2025. 10:22 10:23
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Aleksandar Vučić
Фото: Дневник/ Филип Бакић

Председник Републике Србије Александар Вучић упутио је саучешће породици и пријатељима поводом смрти Ђура Раце. У телеграму се каже:

„Са великом тугом сам примио вест о смрти Ђура Раце, храброг оца чије срце није издржало тугу за трагично страдалом ћерком.

Док се борио са невиђеним болом, Ђуро је смогао снаге да се упита за узроке који су довели до погибије његове Горанке. Неуморно је тражио одговоре, окружен страшном тишином и хладним зидовима неразумевања од стране оних који би први требало озбиљно да послушају аргументе једног оца.

Отишао је тихо, јер је тако живео и туговао. Држава му дугује истину, као и памћење његових напора да после трагедије остане човек, који ниједног трена није престајао да воли своју Србију.

Изражавам дубоко саучешће породици и пријатељима Ђура Раце, великог оца и човека. Нека почива у миру поред своје прерано изгубљене ћерке“, наводи се у саучешћу председника Вучића.

 

Александар Вучић саучешће
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПРЕМИНУО ЂУРО РАЦА! Отац настрадале Горанке веровао да је пад надстрешнице ТЕРОРИСТИЧКИ ЧИН
1

ПРЕМИНУО ЂУРО РАЦА! Отац настрадале Горанке веровао да је пад надстрешнице ТЕРОРИСТИЧКИ ЧИН

07.10.2025. 09:09 12:52
Волим
0
Коментар
2
Сачувај
ИСПОВЕСТ ЂУРЕ РАЦЕ: Нији дочекао ћеркину годишњицу, открива тајне њених последњих тренутака
2

ИСПОВЕСТ ЂУРЕ РАЦЕ: Нији дочекао ћеркину годишњицу, открива тајне њених последњих тренутака

07.10.2025. 09:35 09:45
Волим
0
Коментар
0
Сачувај