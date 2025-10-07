УПИСИВАО ЛАЖНЕ ДИЈАГНОЗЕ Осуђен психијатар из Палилулског дома здравља; У картоне пацијената уносио неистините податке!
07.10.2025. 11:42 11:46
Коментари (0)
Први основни суд у Београду, по оптужном предлогу Првог основног јавног тужилаштва у Београду донео је правоснажну пресуду којом је окривљеног А.М. огласио кривим због извршења продуженог кривичног дела фалсификовање службене исправе.
Окривљеном је изречена условна казна затвора у трајању од седам месеци која се неће извршити уколико окривљени у року од две године не учини ново кривично дело, као и меру безбедности забрану обављања лекарске професије у трајању од две године.
Окривљени је оглашен кривим због тога што је као одговорно лице - психијатар здравствене установе ДЗ "Милутин Ивковић" у здравствене картоне пацијената уносио неистините податке - непотврђене дијагнозе и дијагнозе које нису психијатријске.