broken clouds
16°C
07.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1714
usd
99.9415
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УПИСИВАО ЛАЖНЕ ДИЈАГНОЗЕ Осуђен психијатар из Палилулског дома здравља; У картоне пацијената уносио неистините податке!

07.10.2025. 11:42 11:46
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц
Коментари (0)
Најновија вест
Фото: дневник

Први основни суд у Београду, по оптужном предлогу Првог основног јавног тужилаштва у Београду донео је правоснажну пресуду којом је окривљеног А.М. огласио кривим због извршења продуженог кривичног дела фалсификовање службене исправе.

Окривљеном је изречена условна казна затвора у трајању од седам месеци која се неће извршити уколико окривљени у року од две године не учини ново кривично дело, као и меру безбедности забрану обављања лекарске професије у трајању од две године.

Окривљени је оглашен кривим због тога што је као одговорно лице - психијатар здравствене установе ДЗ "Милутин Ивковић" у здравствене картоне пацијената уносио неистините податке - непотврђене дијагнозе и дијагнозе које нису психијатријске.

психијатар
Извор:
Блиц
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај