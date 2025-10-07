broken clouds
МЕШТАНИ ИГРИШТА У ЧУДУ: ЗМИЈА СЕ ПОЈАВИЛА УСРЕД СНЕГА! И за научнике је ово редак призор, а ево како се тумачи у народним веровањима

07.10.2025. 12:45
Пише:
Дневник
Извор:
Ало
змија
Фото: Canva ilustracija

Нагла промена температуре или топлота која долази из тла може их пробудити. Такви призори су изузетно ретки.

Како да нас снежни преокрет, свега десетак дана након краја лета, не изненади — природа је решила да настави са својим „шоковима”. Овог пута, није реч о метеоролошким екстремима, већ о необичном животињском сусрету. У селу Игришту код Куршумлије, усред снега, забележена је појава коју ретко ко очекује — змија.

Верољуб и Зоран Тодоровић овековечили су овај необичан призор, а Радио-телевизија Куршумлија га је поделила са јавношћу на свом Фејсбук профилу.

 

Биолози објашњавају да су змије хладнокрвне животиње које током зиме мирују, скривене дубоко у земљи. Ипак, нагла промена температуре или топлота која долази из тла може их пробудити. Такви призори су изузетно ретки, али нас подсећају да природа увек чува своја изненађења. Можда је то само биолошки инстинкт, а можда и симбол живота који се не предаје — доказ да топлина постоји чак и усред мраза.

„Нека белина снега и ова змија остану запамћени као тренутак када нам природа шапће: живот, кад га најмање очекујемо, увек тихо дише”, пише у објави поменутог медија — а ми се с тим потпуно слажемо. Природа је право чудо.

Народно веровање: Ово је знак

У народном предању, појава змије на снегу сматра се изузетно ретким и симболичним призором. Будући да змије зиму проводе скривено, њена неочекивана појава може се тумачити на више начина:

  • Знак упозорења — необичан призор може бити тумачен као опомена на промене које долазе, било у природи, било у животу појединца.
  • Знак среће и заштите — у народном веровању змија је чувар, па њена појава може бити схваћена као посебан знак добрих предзнака.

Иако савремена наука има јасно објашњење за овакве појаве, народна веровања додају призору слој мистике и симболике, повезујући нас са природом на дубљи начин. Овај тренутак у Игришту подсећа нас како су наши преци у природи тражили одговоре и знаке, верујући да нам свет око нас шаље тихе поруке.

змија снег куршумлија
Вести Друштво
