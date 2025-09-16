ВИШЕ ЉУДИ СТРАДА ОД УЈЕДА ОВИХ "ТЕРОРИСТА" НЕГО ОД ЗМИЈА Посебно су активни у рану јесен, праве гнезда на неприступачним местима У МОМЕНТУ УБОДА ПОСТАЈЕТЕ АЛЕРГИЧНИ
Пре неколико дана Србију је обишла вест да је жена преминула услед уједа стршљена и то чак није ни изолован случај, јер годишње више људи настрада од уједа овог инсекта, него од уједа змије.
У већини случајева, убод стршљена јесте безопасан и пролази уз локалне реакције – оток, црвенило, бол. Међутим, постоје ситуације у којима само један ујед може бити кобан и може доћи до озбиљних, па и фаталних последица.
- У летњим и раним јесењим месецима стршљени постају посебно активни, а последњих недеља све више грађана затражило је помоћ лекара због њихових убода. Уколико дође до компликација само брза реакција може спасити живот пацијенту. Најризичнији су пацијенти који су алергични на убод, али и они које овај инсект уједе у пределу главе и врате, каже за РИНУ доктор Дејан Филиповић, начелник Хитне помоћи у Чачку.
Стршљенови своја гнезда већ почетком лета најчешће формирају испод кровова кућа, помоћних објеката, у одзаку. Међутим, дешавало се да буду виђена и у прозору, ормару, ролетни или чак у кревету. Стога, веома је важно уочити њихова гнезда на време и елиминисати их што пре, али само уз помоћ људи који су у томе вешти.
Арсеније хадзи Басур из Ужица надалеко је познат као спретан змијовац, али овај храбри Ужичанин хвата се у коштац и са стршљеновима, уклања њихова гнезда и на тај начин спасава потенцијално угрожене животе.
- Интервенције уклањања гнезда стршљенова су као „захват против терориста“. Отежавајућа околност јесте што оно гнезда формирају на неприступачним местима, па су те интервенције личе на алпинистички подухват, а поготово што је опрема коју облачим изузетно неудобна. Не може се радити у тренерци и патикама, већ у неудобној и тешкој опреми. Видљивост је такође ограничена и због опреме, а и због чињенице што се то већином ради ноћу. Због такве неудобне опреме и велике опасности су те интервенције изузетно исцрпљујуће. Редовно на тим интервенцијама будем знојав као да сам ускочио у воду", рекао је овај Ужичанин.
Он додаје да му понекад ни неудобна опрема не пружа пуну заштиту и да се дешавало да је стршљенови пробију без обзира на квалитет материјала.
- Не бисте могли да поверујете какве дебеле рукавице могу да пробију својом жаоком.. Најбоље би било када бих могао да узмем витешки оклоп, па да идем на стршљенове, али то је немогуће. Ту је, уствари, та највећа опасност , код уклањања гнезда сршљенова. Када пробију опрему и допру до коже. Јер и код људи који нису алергични на убод стршљена може да се деси да у моменту убода постану алергични", истиче Басур.