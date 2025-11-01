clear sky
ТРАМП ПОБЕСНЕО Припремите се за напад на Нигерију, биће брзо, свирепо и слатко

01.11.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
ВАШИНГТОН: Председник САД Доналд Трамп оптужио је данас нигеријске власти за злочине против хришћана и запретио да би Сједињене Америчке Државе могле да "уђу" у ту афричку земљу.

"Ако нигеријска влада настави да дозвољава убијање хришћана, САД ће одмах обуставити сву помоћ Нигерији и врло је могуће да ће ући у ту сада осрамоћену земљу, 'пуцајући из оружја', како би потпуно уништиле исламске терористе који чине ове ужасне злочине", објавио је Трамп на својој друштвеној мрежи Truth Social.

Он је наложио америчком "Министарству рата да се припреми за могућу акцију''. 

"Ако нападнемо, биће брзо, свирепо и слатко, баш као што терористички насилници нападају наше вољене хришћане", поручио је амерички председник. 

Он је упозорио нигеријску владу да "мора брзо да делује".

Упозорење о могућој војној акцији уследило је након што је председник Нигерије Бола Ахмед Тинубу раније данас оштро одговорио на Трампову објаву дан раније да ће ову западноафричку земљу прогласити "земљом од посебне забринутости" због наводног неуспеха да обузда прогон хришћана.

Тинубу је рекао да карактеризација Нигерије као верски нетолерантне земље не одражава националну стварност.

"Верска слобода и толеранција су били основни принцип нашег колективног идентитета и увек ће то остати. Нигерија се противи верском прогону и не подстиче га. Нигерија је земља са уставним гаранцијама заштите грађана свих вера", навео је он.

Трамп је у петак рекао да се "хришћанство суочава са егзистенцијалном претњом у Нигерији" и да су "радикални исламисти одговорни за овај масовни покољ".

Трампов коментар уследио је неколико недеља након што је амерички сенатор Тед Круз позвао Конгрес да најмногољуднију земљу Африке означи као кршиоца верских слобода, уз тврдње о "масовном убиству хришћана".

Нигерија има 220 милиона становника и готово подједнако је подељена између хришћана и муслимана. 

Земља се дуго суочава са несигурношћу са разних фронтова, укључујући екстремистичку групу Боко Харам, која настоји да успостави своје радикално тумачење исламског закона.

