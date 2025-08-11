(ВИДЕО) ВЕКОВНА МИСТЕРИЈА ПРЕД ВЕЛИКУ ГОСПОЈИНУ Змије се сваке године појављују, туристи стижу у великом броју да виде необично чудо!
Један од најупечатљивијих феномена који се дешава на острву Кефалонија су чувене Богородичне змије или Свете змије како их још зову, које се појављују у цркви Панагиа Фидоуса сваке године.
Сваке године од 6. августа (на празник Агиос Сотириса) до 15. августа (на празник Пресвете Богородице - Велика Госпојина) или 16. августа (Агиос Герасимос) ове змије се могу видети на острву. Конкретно змије се појављују у цркви Панагиа Лагоуварда или Панагиа Фидоуса, у области Маркопоуло.
По завршетку литургије, свештеници ваде змије из стаклених кутија како би верници могли да их додирну, а овај чин се сматра врстом благослова. Људи их такође стављају на главу или тело и допуштају им да пузе јер сматрају да ће им тако донети срећу.
Туристи се и ове године позивају да посете ово острво уколико се не плаше змија.
Прича о змијама и чудесној икони
Пре много година у селу Маркопоуло почело је да се дешава чудо у вези са иконом Богородице. Дрво захваћено пламеном навело је становнике да поверују да је у шуми избио пожар. Али када су стигли на место видели су нешто невероватно. Док је дрво изгорело до корена, на њему је лежала икона Богородице, коју огањ није ни дотакао.
Након што су се поклонили икони, мештани су је пуни емоција однели у сеоску цркву, где су и остали имали прилику да јој се поклоне. Међутим, следећег јутра док су посетиоци хрлили ка цркви, установљено је да је икона нестала. Коначно, након што су се верници разишли, икона је пронађена у свом првобитном положају - у корену изгорелог дрвета. Враћена је у цркву, где је била закључана. Али исто се десило још три пута: икона је нестајала и поново су је налазили на изгорелом дрвету.
Ова чињеница навела је становнике да поверују да је воља Богородице била да буде ту и зато су на том месту подигли цркву у коју су поставили њену икону.
Змије
Касније је у том крају подигнут и женски манастир чије су се монахиње бринуле о икони. Једног дана, док су се гусарски бродови приближавали острву и гусари кренули према манастиру да га опљачкају, монахиње су се молиле Богородици да заштити њих и манастир. Онда се догодило чудо. Манастир је одједном био окружен хиљадама змија које су натерале гусаре да беже. Ово се сматрало знаком Богородице, а монахиње и манастир су спашени.
Од тада се у овој цркви сваке године појављују змије, чак и унутар цркве (па и окачене са икона, канделабра или клупа) и одлазе 15. августа. Ако се змије не појаве једне године, верује се да ће се острву догодити нешто лоше, као 1940. пред избијање рата и 1953. године када су острво погодили земљотреси. 2013. године појавила се само једна змија. У зиму те године догодио се још један велики земљотрес, али није било мртвих.
Змије су сиве, танке и не дуже од метра. Кожа им је баршунаста, а на глави, као и на врху језика, наводно имају мали крст. Као што је познато, Богородичне змије се сматрају чудотворним и безопасним, због чега их људи додирују без страха, и оне су један од главних разлога зашто верници који живе на другим местима долазе на Кефалонију петнаестог августа.
Како се овај феномен објашњава
Осим религиозног објашњења, постоје многи који су с времена на време покушавали да дају тумачење овог чудног и понављајућег феномена. Ове змије се налазе у многим деловима копна и многим острвима Грчке. Женка полаже 5-9 јаја која се обично излегу у августу. У области Маркопулос, у периоду од 6. до 15. августа, змије су тек рођене или су веома младе. Услед звука црквеног звона (6. и 15. и 16. августа) змије, уплашене и узнемирене, излазе из својих гнезда и пузе по околини па тако улазе и у цркву Панагиа Фидоуса. Неке од њих и сами верници доносе у цркву, јер су свесни да су безопасне.
Реч је о младим јединкама из породице змија Телесцопус fallax - зову је и Црнокрпица или Мачкоока змија. Мишљења се разликују о томе да ли су ове змије отровне.Неки тврде да јесу, али да у том периоду не уједају, чиме поткрепљују став да се ради о чуду, а други да змије нису отровне. Истина је у средини. Ове змије су отровне, али потпуно безопасне за људе. Разлог лежи у самом отрову, који је ефикасан за гуштере и мале глодаре које змије лове, али не изазива никакве симптоме код људи.
Такође, ове змије убризгавају отров из зуба који се налазе на задњем делу горње вилице, што онемогућава убризгавање у људе, посебно када су змије младе.
Дан касније одлазе из цркве
Како одлазе баш 16. августа из цркве? Тако што их свештеници ослободе из стаклених сандука и пусте да оду или их изнесу напоље, тврде они који не верују у ово чудо.
Шта год да је истина, овај догађај је веома занимљив и необичан па ако се нађете на острву Кефалонија у периоду између 6. и 16. августа посетите ову цркву и пренесите нам ваша искуства.
