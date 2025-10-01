overcast clouds
МАЛА ДРАМА У БАТАЈНИЦИ! Жена тврди да ју је мушкарац убо ножем и отео дете? НАПАДАЧ све негира

01.10.2025. 17:05 17:14
Пише:
Дневник
Извор:
Informer.rs
Фото: Dnevnik.rs

Једна женска особа (20) наводно је повређена када ју је, како она тврди, партнер убо ножем и из руку јој отргао њихово дете које има свега 2 године.

Како Информер незванично сазнаје, наводни напад се догодио данас око 13 сати на паркингу испред једне продавнице.

- Жена је рекла полицији да је на паркингу партнер са којим има дете убо ножем и да јој је отео дете из руку. Потом је како је објаснила дете ставио у аутомобил и побегао. Жена је возилом хитне помоћи превезена у КБЦ Земун где ће бити утврђено да ли је и колико повређена - рекао је извор Информера који се затекао убрзо након напада. 

 Према такође незваничним информацијама, које смо у међувремену добили, мушкарац који је отео дете вратио се на паркинг без детета. 

- Он је негирао да је жену убо ножем. Дете је неповређено пронађено код његове мајке. Сви детаљи овог случаја утврђују се - рекао је извор Информера упознат са случајем. 

 

дете повређена жена ножем напао
Вести Хроника
