МАЛА ДРАМА У БАТАЈНИЦИ! Жена тврди да ју је мушкарац убо ножем и отео дете? НАПАДАЧ све негира
Једна женска особа (20) наводно је повређена када ју је, како она тврди, партнер убо ножем и из руку јој отргао њихово дете које има свега 2 године.
Како Информер незванично сазнаје, наводни напад се догодио данас око 13 сати на паркингу испред једне продавнице.
- Жена је рекла полицији да је на паркингу партнер са којим има дете убо ножем и да јој је отео дете из руку. Потом је како је објаснила дете ставио у аутомобил и побегао. Жена је возилом хитне помоћи превезена у КБЦ Земун где ће бити утврђено да ли је и колико повређена - рекао је извор Информера који се затекао убрзо након напада.
Према такође незваничним информацијама, које смо у међувремену добили, мушкарац који је отео дете вратио се на паркинг без детета.
- Он је негирао да је жену убо ножем. Дете је неповређено пронађено код његове мајке. Сви детаљи овог случаја утврђују се - рекао је извор Информера упознат са случајем.