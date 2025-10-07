light rain
ЗБОГ СУМЊЕ ЗА УТАЈУ 196 МИЛИОНА ДИНАРА Избегавао плаћање пореза на добит, па зарадио лисице

07.10.2025. 14:33 14:59
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: pixabay.com

СМЕДЕРЕВО: У заједничкој акцији Сектора пореске полиције, Оперативног одељења Београд и припадника Министарства унутрашњих послова - Полицијске управе Смедерево, по налогу Основног јавног тужилаштва у Смедереву, лишено је слободе једно лице у својству оснивача и директора привредног друштва из тог града, због постојања основа сумње да је извршило кривично дело пореске утаје у износу од преко 196 милиона динара.

Осумњичени се терети да је у својству одговорног лица привредног друштва, у периоду од 2017. до 2019. године, надлежној филијали Пореске управе подносио пореске пријаве пореза на добит са нетачним подацима о висини пореске обавезе, користећи симуловане рачуне добављача, које је у свом књиговодству евидентирао као трошкове набавке, чиме је неосновано умањио основицу пореза на добит, саопштила је Пореска управа.

Како је истакнуто, на тај начин избегао је плаћање пореза на добит правних лица у укупном износу од 196.152.599 динара.

Осумњиченом је, по налогу Основног јавног тужиоца у Смедереву, одређено задржавање до 48 сати, након чега ће уз заједничку кривичну пријаву бити приведен надлежном тужилаштву.

 

Вести Хроника
