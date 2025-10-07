broken clouds
16°C
07.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1714
usd
99.9415
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОТВОРЕН КОНКУРС ЗА НАЈБОЉУ ФОТОГРАФИЈУ "ПТИЦЕ У АКЦИЈИ" Овековечите тренутке проведене са птицама

07.10.2025. 13:27 13:38
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
птице
Фото: Pixabay.com

Фондација за заститу птица грабљивица отвара 20. конкурс за најбољу фотографију "Птице у акцији", под покровитељством Фото савеза Србије (2025/76).

Конкурс је осмишљен тако да боравку у природи да још један смисао и да подстакне заљубљенике у природу да овековече тренутке проведене са птицама. Циљ је да промовишемо ауторску фотографију инспирсану птицама, али и да скренемо пажњу на потребу заштите биодиверзитета.

Право учешћа имају фотографи из целог света, аматери и професионалци. Сваки учесник може послати највише четири фотографије. На конкурс се могу послати фотографије свих дивљих птица у природи. Неће бити прихваћене фотографије птица на гнездима, птица из зоолошких вртова, држаних и везаних птица. Фотографије могу бити у боји или црно-беле, Формат фотографије је "јпг", најмање у величини 1920 пиксела по дужој страници формата а у резолуцији 300 дпи.

Уз сваку пријаву на конкурс потребно је послати и попуњен пријавни лист, који се може скинути са сајта. Рок за слање радова је 6. новембар 2025, а резултати конкурса ће бити објављени до 9. новембра 2025.

Аутор најбоље фотографије ће бити награђен са 10.000, другонаграђене фотографије са 5.000 бдинара, а трећа награда је обилазак клисуре реке Трешњице са члановима Фондације. Фондација ће израдити календар за 2026. годину, сачињен од 13 одабраних фотографија са конкурса. Календар ће бити послат ауторима чије се фотографије налазе на календару.

птице
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај