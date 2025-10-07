ОТВОРЕН КОНКУРС ЗА НАЈБОЉУ ФОТОГРАФИЈУ "ПТИЦЕ У АКЦИЈИ" Овековечите тренутке проведене са птицама
Фондација за заститу птица грабљивица отвара 20. конкурс за најбољу фотографију "Птице у акцији", под покровитељством Фото савеза Србије (2025/76).
Конкурс је осмишљен тако да боравку у природи да још један смисао и да подстакне заљубљенике у природу да овековече тренутке проведене са птицама. Циљ је да промовишемо ауторску фотографију инспирсану птицама, али и да скренемо пажњу на потребу заштите биодиверзитета.
Право учешћа имају фотографи из целог света, аматери и професионалци. Сваки учесник може послати највише четири фотографије. На конкурс се могу послати фотографије свих дивљих птица у природи. Неће бити прихваћене фотографије птица на гнездима, птица из зоолошких вртова, држаних и везаних птица. Фотографије могу бити у боји или црно-беле, Формат фотографије је "јпг", најмање у величини 1920 пиксела по дужој страници формата а у резолуцији 300 дпи.
Уз сваку пријаву на конкурс потребно је послати и попуњен пријавни лист, који се може скинути са сајта. Рок за слање радова је 6. новембар 2025, а резултати конкурса ће бити објављени до 9. новембра 2025.
Аутор најбоље фотографије ће бити награђен са 10.000, другонаграђене фотографије са 5.000 бдинара, а трећа награда је обилазак клисуре реке Трешњице са члановима Фондације. Фондација ће израдити календар за 2026. годину, сачињен од 13 одабраних фотографија са конкурса. Календар ће бити послат ауторима чије се фотографије налазе на календару.