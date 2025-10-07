broken clouds
ОСЛАДИЛИ ИМ СЕ ХИБРИДИ Европол: Ухапшени чланови мреже која је крала по Европи, ВЕШТА ЕКИПА ИЗ МОЛДАВИЈЕ

07.10.2025. 13:02 13:22
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Фото: Evropol

БРИСЕЛ: Међународна криминална мрежа одговорна за крађу више од 100 луксузних хибридних аутомобила широм Европе разбијена је у координисаној акцији Белгије, Италије и Шпаније, саопштио је данас Европол.

Процена вредности украдених возила и њихових делова премашује три милиона евра, наведено је у саопштењу Европола.

Ухапшено је девет особа, углавном молдавских држављана, у регионима Ређо Емилија и Ломбардија у Италији. 

Током акције заплењено је 35.000 евра у готовини и 150.000 евра у криптовалутама.

Мрежа је циљала луксузна хибридна возила у северној Италији и шпанском региону Марбеља, а украдени аутомобили и делови транспортовани су преко луке Антверпен на илегална тржишта. 

Истрага је открила софистициран начин рада криминалаца, укључујући посвећене тимове за крађе и складиштење, ГПС праћење возила, електронске алате за заобилажење безбедносних система, измену ВИН бројева и регистарских таблица, као и повезаност са бродарским компанијама за превоз аутомобила.

Координисана акција обухватила је око 100 полицајаца, укључујући италијанске карабињере, шпанску Цивилну гарду и крипто - стручњаке из Белгије, Италије и Шпаније. 

Европол је координисао међународну фазу истраге, док је Евроџаст пружао подршку заједничком истражном тиму основаном 2024. године.

У истрази су учествовале и националне власти: Федерална судска полиција Антверпена, Карабињери из Ређо Емилије и Гуардиа Цивил. 

