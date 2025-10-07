"МОГУ ДА БАЦАЈУ КАМЕНИЦЕ, И ЗА ТО ЋЕ ИЋИ У ЗАТВОР" Вучић о обележавању пада надстрешнице у Новом Саду, 1. новембра: "Примениће насиље, биће приведени, и тачка, никакву шансу немају"
Никакве могућности немају да било шта ураде, не могу ништа да изазову, и тачка, каже председник Србије Александар Вучић.
Он је овако одговорио на питање да ли се плаши шта би могло да се догоди 1. новембра, када се обележава годину дана од пада надстрешнице на Железничкој станици Нови Сад.
- Да ли могу да бацају каменице? Могу, и за то ће ићи у затвор. Примениће насиље, биће приведени, и тачка. Никакву шансу немају. Нисам вам показао последња истраживања јавног мнења, он је за њих крајње погубан - рекао је Вучић.
Како је додао, "не бавим се тиме".
- Имаћемо проблема са НИС-ом, спољном политиком...Немам времена и немам снаге да губим време на бесмислице. Колико год да им дају пара, немају шансе - навео је он.
"Они су фаворити"
Осврнуо се и на лидера покрета "Буди херој" и одборника у Новом Саду Мишу Бачулова, за кога је пре два дана рекао да је био на Железничкој станици у Новом Саду на дан несреће.
- Био сам 100 одсто сигуран да њега нико не би узео да нешто учини. "Ја сам отишао пола сата пре него што је пала надстрешница", а шта си радило 2,5 сата? Боље да ништа не прича, да чути и чува исказ за истражне органе - навео је Вучић.
Говорећи о опозицији, казао је да су "они фаворити".
- Али, не побеђују увек фаворит, а нама остаје да се боримо плановима и идејама - навео је.