ПОЛИЦИЈСКА АКЦИЈА У НИШУ Дилери пали током продаје дроге СЛОБОДЕ ЛИШЕНА ДВА МУШКАРЦА

07.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
а
Фото: Дневник

НИШ: Полиција у Нишу, по налогу Вишег јавног тужилаштва у том граду, ухапсила је  Д. К. (37) због постојања основа сумње да је извршио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога, као и А. В. (42) осумњиченог да је починио кривично дело неовлашћено држање опојних дрога.

Они су ухапшени у тренутку када је Д. К. продао А. В. пакетић са мањом количином материје за коју се сумња да је марихуана, саопштила је Полицијска управа у Нишу.

Полицајци су код Д. К. и у претресу стана који користи пронашли четири пакета са око 450 грама материје за коју се сумња да је марихуана, пакетић са материјом за коју се сумња да је МДМА, као и новац у домаћој и страној валути који је, како се сумња, стечен продајом наркотика.

Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени вишем јавном тужиоцу у Нишу.

