ПРЕМИНУО ЂУРО РАЦА! Отац настрадале Горанке веровао да је пад надстрешнице ТЕРОРИСТИЧКИ ЧИН
07.10.2025. 09:09 09:44
Како сазнаје дневни лист "Информер" преминуо је Ђуро Раца, отац трагично настрадале Горанке Раца, која је живот изгубила 1. новембра прошле године на Железничкој станици у Новом Саду.
Раца је први јавно говорио о великој трагедији као о терористичком нападу, а у месецима након пада надстрешнице прикуплаљо је информације за које је веровао да указују на терористички чин.
