07.10.2025.
Нови Сад
ПРЕМИНУО ЂУРО РАЦА! Отац настрадале Горанке веровао да је пад надстрешнице ТЕРОРИСТИЧКИ ЧИН

07.10.2025. 09:09
Пише:
Дневник
Извор:
Информер
Дневник
Фото: Дневник

Како сазнаје дневни лист "Информер" преминуо је Ђуро Раца, отац трагично настрадале Горанке Раца, која је живот изгубила 1. новембра прошле године на Железничкој станици у Новом Саду.

Раца је први јавно говорио о великој трагедији као о терористичком нападу, а у месецима након пада надстрешнице прикуплаљо је информације за које је веровао да указују на терористички чин.

Ускоро опширније.

Нови сад
Извор:
Информер
Пише:
Дневник
ИСПОВЕСТ ЂУРЕ РАЦЕ: Нији дочекао ћеркину годишњицу, открива тајне њених последњих тренутака
ИСПОВЕСТ ЂУРЕ РАЦЕ: Нији дочекао ћеркину годишњицу, открива тајне њених последњих тренутака

