ПОНОВО СЕ ШИРИ ПТИЧЈИ ГРИП Хитно реагују на ново жариште болести у ОВОЈ ДРЖАВИ; Следи еутаназија хиљаде пилића
Птичји грип поново је потврђен у Холандији, први пут од марта, у провинцији Дренте на фарми за тов пилића где ће 71.000 пилића ће бити еутаназирано.
-Иако знамо да се ризик повећава на јесен, сваки случај је и даље разочаравајући. Надао сам се да ће се ипак догодити неколико месеци касније, рекао је председник удружења за узгој живине Кес де Јонг, пренео је холандски јавни сервис НОС.
У радијусу од три километра око фарме налази се шест других фарми за узгој, које ће бити под посебним надзором.
Забрана транспорта је уведена за 25 фарми у кругу од десет километара и односи се на животиње, јаја, стајњак и отпад.
Холандска Национална агенција за сигурност хране (NVWA) наставља истраживање у вези с другим фармама које су биле у контакту са погођеном фармом.
Птичји грип узрокује симптоме попут проблема са дисањем, упалу очију и слабост, а најтежи облик болести може бити смртоносан.