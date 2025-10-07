broken clouds
ПОНОВО СЕ ШИРИ ПТИЧЈИ ГРИП Хитно реагују на ново жариште болести у ОВОЈ ДРЖАВИ; Следи еутаназија хиљаде пилића

07.10.2025. 11:00 11:10
Пише:
Дневник
Извор:
Србија Данас
Фото: Pixabay.com

Птичји грип поново је потврђен у Холандији, први пут од марта, у провинцији Дренте на фарми за тов пилића где ће 71.000 пилића ће бити еутаназирано.

-Иако знамо да се ризик повећава на јесен, сваки случај је и даље разочаравајући. Надао сам се да ће се ипак догодити неколико месеци касније, рекао је председник удружења за узгој живине Кес де Јонг, пренео је холандски јавни сервис НОС.

У радијусу од три километра око фарме налази се шест других фарми за узгој, које ће бити под посебним надзором.

Забрана транспорта је уведена за 25 фарми у кругу од десет километара и односи се на животиње, јаја, стајњак и отпад.

Холандска Национална агенција за сигурност хране (NVWA) наставља истраживање у вези с другим фармама које су биле у контакту са погођеном фармом.

Птичји грип узрокује симптоме попут проблема са дисањем, упалу очију и слабост, а најтежи облик болести може бити смртоносан.

 

