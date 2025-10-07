(ФОТО) ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ ОТВОРИО "ЛОЖИОНИЦУ" Кућа еУправе и креативно-иновативни, мултифункционални и дигитални центар НАЈВАЖНИЈА ЋЕ БИТИ ЛЕГАЛИЗАЦИЈА
Председник Републике Србије Александар Вучић свечано отварио Кућу еУправе и креативно-иновативни, мултифункционални и дигитални центар "Ложионица".
Ово је место на којем ће се окупљати архитекате, дизајнери, ИТ стручњаци, сликари и остали из 52 различите креативне делатности.
Отварању присуствују и преседница Скупштине Србије Ана Брнабић, министар науке, технолошког развоја и иновација Бела Балинт, директорка Ложионице и платформе Србија ствара Ана Илић , директор Канцеларије за за ИТ и еУправу Михаило Јовановић, као и архитекте Анђела Карабашевић Суџум и Владислав Суџум.
- Нађите начин оно што људе све занима, да дођу до докумената. Што сам чуо од Комарова што му је много значило 500 хиљада за бебу. Ми од априла и маја крећемо са исплатама за спортисте. Најважнија биће легализација, видите како да помогнете људима. Да им помогнете да доставе све, општине ће каснити, гледајте како да радите то све. И давања за бебе, то је важно - рекао је председник Вучић.
- Данас почиње са радом контакт центар који могу да позову и добију све информације о легализацији. У петак ћемо имати састанак са свим представницима општина, да почнемо да радимо - најавила је Брнабићева.
Председник Вучић је током обиласка рекао да су баш лепе канцеларије.
- Имали смо највиши ниво сајбер напада у августу, 2 милиона смо имали. Оно што је било похрањено нису успели ништа, зато је важан Дата центар, успели су да нам напаве штету. Ако неће да држе у Дата центру, али бићете онда ухапшени јер нисте похранили податке. Деси ли се да немамо електричне енергије, сви ће бити ухапшени. Све податке што чувамо у Дата центру пружају већу заштиту него што они могу својим системом да заштите. Одговараћете, ако се нешто тако деси. Мислим да је то фер и поштена понуда. Сајбер напади су долазили из различитих земаља, два милиона напада је највећи напад на нашу дигиталну инфраструктуру.
- Ово ће да остане, чудесно изгледа, отворено за људе. Ово што радимо радимо за грађане. Отворено за решавање њихових проблема и да виде колико заједно напредујемо, истакао је председник.
На питање да тајкунски медији говоре да Национални стадион неће бити изграђен и да држава плаћа малу цену за градњу, Вучић је рекао да ћемо имати и летећи такси и летеће аутомобиле.
- Шта су све говорили да никада нећемо да урадимо. Уверавам вас, имаћемо летећи такси, имаћемо летеће аутомобиле за Expo. Рекли су да је овде никла једна кафана и ништа друго. Пре осам година демонстрирали су овде са жутим паткама, а сад купују ове станове. Не могу да се направе, колико имају пара да купе. Срећан сам јер уживају о овоме што радимо и градимо, а што су они пљували и о чему су све најгоре говорили. Као што ће и ове зграде да користе сви грађани Србије. Што се стадиона тиче, тркаћемо се и изградићемо га на време. Неће стићи до 1. децембра 2026. он није део Expo, али стићи ће до Expo и биће лепотица, за уживање. Биће убедљиво најлепши у региону. Смејао сам се тој врсти цензуре и бахатости и напада на Србију у региону. Да обавестим све у региону, да могу да дођу да уживају у најбржој прузи у региону, од 180 километара, нема такве пруге ни у Словенији, ни у Хрватској, ни у БиХ, ни у Албанији... Да дођу, да виде.. Нису објавили то уопште њихови медији. Шта је проблем? Сто кријете то? И на тај стадион ћемо их позвати све, да могу да дођу и да га виде.
- Имам добру вест, туристи се враћају, поново се повећава број туриста. Чим престану немири и нереди, чим престане неодговорно понашање људи одмах је све лакше. Угоститељи раде боље, све ради боље - рекао је председник.
- Данас ми је био гост из Немачке предузетник, рекао ми је да је невероватно колико су се Београд и Србија променили. Није био три године, чак и ја не видим ово све, немам времена.
- Запамти Ана, биће за две године да су то они изградили, а ми били против.
Рекли су да је то моја фатазмагорија, како је то говорила она жута Оља. За водоторањ сам инистирао да се реновира, било је као ругло кад се пролази поред Газеле.
- Акваријум ће да изгледа чудесно и Природњачки музеј. Не знам да ли си видела Ана како је укопан, чудесно ће да изгледа.
Овако нешто не постоји у Европи.
Вучић је потом прошетао двориштем и екстеријером Ложионице.
- Овај ми се простор чудесно направљен. Архитекте које сте смислили и извођачи, супер сте ово смислили. У Берлину су слично радили, користили су старе индустријске зоне. АЛи ово изгледа 100 пута боље - каже Вучић.
- Не постоји ништа овако од Беча до Истанбула - рекла је Брнабић.
- То је био змијарник, скупљали су се наркомани, а сад је најлепши део Београда. То сте ви урадили грађани Србије, променили лице и земље и града.
О 1. новембру и Бачулову
- Не пуним главу никоме. Био сам 100 одсто сигуран, да нико њега не би узео да не знам шта уради, сад видим да што дуже прича и што се више обраћа, видим све више нелогичности. Шта си радио два и ppo сата? Имамо тачно време кад је био. Боље да ништа више не говори јер сам себе уништава. Желим да мање причам о томе. Рекао сам, никакве могућности за било шта озбиљно у држави да ураде, нема. Немају подршку народа, нити постоји могућност да изазову куршлус. Да ли могу да бацају каменице, то могу увек. Нити их се ко плаши, нити је кога брига. Није проблем у томе што неко своју нервозу мора да представља као покушај и да обмањује људе да ће нешто да ураде, неће ништа. Примениће насиље и биће приведени. Немојте да се бавите тиме више, ако сам вам рекао готово је, завршено је са тим, никакву шансу немају.
- Нисам вам ни показао последње истраживање јавног мњења. Много је погубнији за њих, него претходни. Имаћемо проблема са НИС, са електричном енергијом, много проблема са којима се Србија суочава. Колико год да им дају пара споља, никакву шансу немају.
На констатцију новинара да Милош Јовановић каже да студенстка листа нема шансе за победу, Вучић је рекао да греши.
- Мислим да греши Милош Јовановић, они су фаворити велики, нама остаје да се боримо кад избори дођу. Гласови се броје на кутијама, не на Иксу.
О дешавањима у Драчу
- Никога нисам увредио, ниједну ружну реч изговорио, али сам их „увредио“ тиме што ми се окреће желудац од њихових прича о територијалном интегритету. Дође вам председник лажне државе и прича о територијалном интегритету, а очекујете да председник Србије не реагује. Очекијете да ћутим када словеначки представник мисли да немамо право да кажемо оно што мислимо. Нисам ниједну ружну реч рекао, само сам говорио о Повељи УН, Резолуцији 1244, снажно заступао политику Србије и српске интересе. Милановић је рекао да су то само меморандуми везани за војни савез – па и да је меморандум, војни савез се не прави тек тако, а видим да идете у заједничку набавку оружја. Бегај је рекао да је то дефанзиван савез, а сваки је говорио да је такав – ниједан није рекао да је направљен за напад на некога. Можда је „увреда“ била та када је Османи рекла да они желе и да ће наставити да инсистирају на својој државности, па сам јој одговорио да се увек радујем да је видим као драгог туристу у УН - чудесан је поглед тамо ка оним острвима. Дођите, усликајте се, окачите на Инстаграм, али само да шетате као туриста. Можда је то била увреда, али не мислим да је нешто лоше.
О НИС
- Постојимо као представници народа да би бринули те бриге. Тешко ћемо изаћи из свега тога, неће бити одмора, неће бити спавања. Биће и не лаких одлука. Гладаћемо да заштитимо земљу. Надам се да компанија неће отпуштати велики број радника. Разговараћемо са Русима о свему, са Американцима немамо о чему да разговарамо, они су своје истерали, Европа ће то да подржи. Имамо финансијско-банкарски проблем. Имаћемо безброј проблема, то значи да ништа не можете да платите, делове за Рафинерију, безброј проблема то рађа. Да неко не мисли да смо били лењи, месецима смо проналазили решења, али ниједно за наше партнере није било довољно добро. Моја обавеза као председника Србије је да обезбеди нормалан живот грађанима Србије.
О скуповима против блокада
- У суботу 11. ће да имају скуп, не само против блокада, него и подршке нашем народу на КиМ. Неће све бити у исто време, али ће бити на највише места до сада.
Где идеје и инспирација стварају будућност
Бивша окретница за парне локомотиве код Мостарске петље у Београду
- Ложионица након своје реконструкције постаје центар окупљања државне управе, дигиталне и иновативне заједнице, стартапа, факултета, привреде, научника и креативаца.
Комплекс Ложионица се састоји од адаптираног објеката старе Ложионице и Водоторња, великог парка и простор за разне активности на отвореном, као и нове пословне зграде - Анекса Ложионице.
На 4.800 квадратних метара оригинална зграда Ложионице пружа бројне могућности за различите активности креативаца – радионице, учионице, сале за састанке, презентације и пробе, изложбене просторе. Ложионица има и изузетну салу за догађаје, тзв. “Блацк Box” пројектовану и опремљену према елаборатима наших највећих стручњака за акустику, која може да се користи за разне видове догађаја и окупљања попут филмских и позоришних премијера, концерата и конференција.
Нова пословна зграда - Анекс Ложионице од 11.000 квадратних метара представља канцеларијски простор за потребе Канцеларије за ИТ и еУправу, али и бројних других партнера, а велики део простора је доступан стартаповима и малим иновативним предузећима.
Око некадашње Окретнице налази се прелеп парк који је погодан и за одржавање бројних догађаја и активности на отвореном.