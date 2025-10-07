overcast clouds
УЖАС НА ХАРВАРДУ! Крао, секао и продавао делове тела која су донирана медицинском факултету ПОРОДИЦЕ НАЈАВИЛЕ ТУЖБЕ

07.10.2025. 09:18 09:28
1
Фото: Canva/ Ilustracija

Универзитет Харвард могу да туже породице које тврде да није достојанствено поступао са телима која су донирали медицинском факултету, а чије је делове бивши директор универзитетске мртвачнице продао на црном тржишту, одлучио је суд.

Врховни суд Масачусетса пресудио је да је судија погрешио када је одбацио тужбу којом се тражила одговорност Харварда за поступке Седрика Лоџа, који је секао, крао и продавао делове тела која је требало да буду коришћена у научне сврхе.

Судија Скот Кафкер је рекао да су тужиоци доказали да Харвард није добро поступио дозвољавајући да се "ужасне и недостојанствене активности настављају годинама".

- Универзитет је морао да обезбеди достојанствено руковање и чување донираних људских остатака и у том погледу је страшно заказао, што је Харвард признао - написао је Кафкер.

Признао кривицу

Медицински факултет Харварда је у саопштењу навео да су Лоџови поступци "супротни стандардима и вредностима Харварда, његових анатомских донора и очекивањима породица".

Лоџ чека изрицање пресуде након што се у мају изјаснио кривим.

Тужиоци кажу да је започео своју криминалну шему 2018. године, крадући делове тела, укључујући главе, мозак, кожу и органе и превозећи их из Харвардске мртвачнице до свог дома у Гофстауну, Њу Хемпшир, где су их он и његова супруга продавали.

Тужбу против Харварда поднело је 47 чланова породица људи чија су тела донирана медицинском факултету, тврдећи да универзитет није ништа предузео поводом Лоџових незаконитих поступака све док против њега није подигнута оптужница 2023. године.

харвард
Вести Свет
