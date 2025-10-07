ВРЕМЕ СТАРИХ ЕВРОПСКИХ ЛИДЕРА ПРОЛАЗИ Са евентуалним одласком Макрона, Европа ће ослабити ПОЛИТИЧКА НЕСТАБИЛНОСТ ДРМА УНИЈУ
Француска се поново суочава са политичком кризом, након што је нова влада Себастијана Лекорнија пала за мање од 24 сата по ступању на дужност, што је изазвало узнемиреност на тржиштима и отворило могућност за нове изборе који би могли да ојачају крајњу десницу.
Ова дешавања долазе у тренутку када се Европа већ суочава са низом изазова, ратом у Украјини, притисцима председника Сједињених Држава Доналда Трампа на међународну трговину и растом популистичких снага, па постоји бојазан да би цела економија еврозоне ускоро могла бити угрожена, пише портал Политико.
Забринутост расте и у Бриселу и у другим европским престоницама, где званичници упозоравају да би ауторитет председника Емануела Макрона на међународној сцени, нарочито у вези са Украјином и Газом, могао бити озбиљно ослабљен.
Неки оцењују да би нестабилност у другој по величини економији еврозоне могла угрозити читав блок.
"Француска је превелика да би пропала. Ова политичка нестабилност угрожава целу еврозону", изјавио је један дипломата ЕУ уз услов анонимности, наводи Политико.
Како се у чланку наглашава, Француска је друга највећа економија у Европској унији, водећи играч у Г7, једина нуклеарна сила ЕУ и стална чланица Савета безбедности УН. Подједнако важно, под Макроном, овој политичкој сили која је и један од кључних актера у обликовању европских политика, могла је парирати само Немачка.
Ипак, Макрон се већ дуже време суочава са притиском крајње деснице, предвођене Националним окупљањем Марин Ле Пен, који води у анкетама, док истовремено покушава да реши проблем великог буџетског дефицита.
Посматрачи не искључују чак ни могућност Макронове оставке, иако му председнички мандат траје до 2027. године.
Након пада владе у понедељак, француске берзе и државне обвезнице су забележиле пад, док је евро ослабио у односу на долар.
"Еврозона већ има довољно проблема. Не треба јој још и ово", рекао је један званичник владе из земље чланице еврозоне.
Француски званичници покушали су да умање значај кризе, наводећи да, упркос сложености ситуације, "пилот и даље седи у кокпиту"
У Бриселу, поједине дипломате већ говоре о крају Макронове политичке каријере јер, иако је 2017. године освојио власт као симбол промена, сада га виде као ослабљену фигуру чији утицај у ЕУ брзо бледи.
"Није добро за ЕУ да се једна од њених највећих чланица налази у кризи, поготово у тренутној безбедносној ситуацији", рекао је један званичник из еврозоне.
Француско-немачки тандем, традиционално кључан за функционисање ЕУ, тешко је замислити у оваквим околностима, упркос немачком канцелару Фридриху Мерцу, кога у Бриселу виде као динамичнијег од његовог претходника, сматра Политико.
"Француска ће бити одсутна баш када Русија врши притисак на европске границе, Кина повећава индустријски притисак, а Трампова Америка се понаша непредвидиво. У оваквим условима, Француска не може да пружи оно што је способна да да", изјавио је француски званичник из кабинета министра у оставци.
Вођа Националног окупљања Марин Ле Пен већ је искористила пад владе да понови захтев за нове изборе, а холандски десничарски лидер Герт Вилдерс поручио је да је време старих европских лидера прошло.