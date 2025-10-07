СРБИЈА ИЗМЕЂУ СУНЦА И ОБЛАКА Север сув, на југу киша а СНЕГ ЋЕ ПАДАТИ У ОВОМ ДЕЛУ ЗЕМЉЕ
Данас ће на северу Србије бити променљиво облачно време са сунчаним интервалима и суво, наводи се у прогнози Републичког хидрометеоролошког завода.
У осталим крајевима очекује се претежно облачно време, понегде са кишом, на високим планинама јужне и југоисточне Србије са слабим снегом.
Ујутру ће дувати слаб, у току дана умерен ветар, понегде краткотрајно и јак, северни и северозападни. Најнижа температура биће од 6 до 9 степени, а највиша од 9 степени на југоистоку до 17 степени на северу.
У Београду ће данас да буде умерено до претежно облачно и суво време. Ујутро ће дувати слаб, у току дана умерен, северни и северозападни ветар.
Најнижа температура биће око 8 степени, највиша око 16.
Време у наредном периоду
У среду на северу Србије пре подне очекује се претежно сунчано, после подне променљиво облачно време.
У осталим крајевима биће претежно облачно, местимично с кишом, на високим планинама јужне и југоисточне Србије ујутро са слабим снегом. Према крају дана уследиће потпуни престанак падавина, а увече и током ноћи очекује се у већем делу земље и разведравање.
Затим ће уследити променљиво облачно и просечно топло време, у четвртак суво са дужим сунчаним интервалима, а од петка са ретком појавом краткотрајне кише.