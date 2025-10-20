overcast clouds
7°C
20.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УЖАС У БЕЧЕЈУ Две жене избодене у кући УХАПШЕН ОСУМЊИЧЕНИ МУШКАРАЦ

20.10.2025. 09:17 09:30
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
а
Фото: Дневник

У кући у Бечеју затечене су И. В. (39) и Т. М. (23), са повредама нанетим оштрим предметом, сазнаје "Telegraf.rs".

Обе жене су превезене у УКЦ Војводине.

Полиција је брзо реаговала и привела К. П. (35) због основане сумње да је извршио кривично дело тешко убиство у покушају. 

Сумња се да су нерашчишћени емотивни односи осумњиченог и жртава мотив кривичног дела.

Како сазнајемо, жене се налазе у стабилном стању. 

Истрага је у току.

(Telegraf.rs)

напад ножем бечеј
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај