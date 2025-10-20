УЖАС У БЕЧЕЈУ Две жене избодене у кући УХАПШЕН ОСУМЊИЧЕНИ МУШКАРАЦ
20.10.2025. 09:17 09:30
У кући у Бечеју затечене су И. В. (39) и Т. М. (23), са повредама нанетим оштрим предметом, сазнаје "Telegraf.rs".
Обе жене су превезене у УКЦ Војводине.
Полиција је брзо реаговала и привела К. П. (35) због основане сумње да је извршио кривично дело тешко убиство у покушају.
Сумња се да су нерашчишћени емотивни односи осумњиченог и жртава мотив кривичног дела.
Како сазнајемо, жене се налазе у стабилном стању.
Истрага је у току.