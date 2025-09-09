ММР ВАКЦИНУ НИЈЕ ПРИМИЛО 9.500 ЂАКА Традиционално највећа вакцинација деце у Северно банатском округу, а ево да ли ПРЕТИ НОВА ЕПИДЕМИЈА

ММР вакцина штити од морбила, заушака и рубеола. Старији сматрају да није упитно да деца приме вакцине, али су млађи родитељи веома скептични.

-У наше време није се постављало питање, него се ухвати дете и вакцинише се. Мислим да је то на неки начин обавеза- рекао је један од суграђана за РТВ1.

Године 2017. и 2018. дошло је до епидемије која је за последицу имала 15 преминулих и више од 6.000 оболелих.

-Све земље у окружењу, сем Мађарске, "кубуре" са обухватима вакцинације, није се спроводила вакцинација - рекао је проф. др Миољуб Ристић, епидемиолог Института за јавно здравље Војводине и рекао да највише обухвата вакцинације традиционално има Северно банатски округ, преко 95 посто.

Према речима саговорника РТВ, 9.500 деце у Србији није примило ову вакцину, иако похађа школу, док другу дозу у Војводини није примило 1.300 деце.

Зашто је битно да деца приме ММР?

Један од разлога које стручњаци наводе је стварање колективног имунитета. Када је довољно велики број људи у популацији вакцинисан, вирус нема где да се шири и на тај начин се штите новорођенчад (која су још премала да приме вакцину), људи са ослабљеним имунитетом и они који из здравствених разлога не могу бити вакцинисани.

Ова вакцина штити децу од озбиљних болести, попут малих богиња, веома заразне вирусне болести која може изазвати упалу плућа, запаљење мозга, али и смрт у екстремним ситуацијама, заушки, које могу довести до отока жлезда, али и до компликација као што су стерилитет код дечака, упала мозга и глувоћа и рубеола, која може бити изузетно опасна за труднице.

