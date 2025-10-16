clear sky
13°C
16.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОСКАРУ ВАЈЛДУ „ОПРОШТЕНО” ШТО ЈЕ БИО ГЕЈ Ирском писцу наново издата чланска карта библиотеке после 130 година

16.10.2025. 18:32 18:38
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
oskar
Фото: Pixabay

Британска библиотека поново је издала чланску карту ирском писцу Оскару Вајлду, 130 година након што му је оригинална карта поништена због осуде за хомосексуалност.

Вајлд, романописац и песник, искључен је из читаонице библиотеке 1895. године, исте године када је осуђен на две године затвора због хомосексуалних односа, који су се тада сматрали кривичним делом, пише BBC.

Нова карта биће уручена његовом унуку, писцу Мерлину Холанду.

Библиотека је саопштила да је циљ тог чина да се признају неправде и огромна патња коју је Вајлд претрпео.

oskar
Фото: Pixabay

Холанд је рекао да је тај гест диван знак опроштаја и да је сигуран да би његов деда био дирнут и одушевљен.

Одлука о поништењу Вајлдове чланске карте забележена је у записнику са састанка управног одбора 15. јуна 1895. године, непосредно након што је Вајлд започео служење затворске казне.

Писац је осуђен након што је изгубио суђење за клевету против лорда Квинсберија, чији је син, лорд Алфред Даглас, био Вајлдов љубавник.

Прописи библиотеке из тог доба налагали су одузимање картица осуђенима за злочине.

 

Британска библиотека чува рукописе Вајлдових најпознатијих драма, као и писмо Де Профундис, које је писац написао у затвору.

Мерлин Холанд, једини живи потомак Вајлда, преузеће карту на церемонији поводом 171. годишњице Вајлдовог рођења.

Председница Британске библиотеке Керол Блек истакла је да Вајлд представља једну од најзначајнијих књижевних личности 19. Века и да поновним издавањем карте желе да ода почаст његовом сећању.

писац чланска карта библиотека
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај