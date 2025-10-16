ОСКАРУ ВАЈЛДУ „ОПРОШТЕНО” ШТО ЈЕ БИО ГЕЈ Ирском писцу наново издата чланска карта библиотеке после 130 година
Британска библиотека поново је издала чланску карту ирском писцу Оскару Вајлду, 130 година након што му је оригинална карта поништена због осуде за хомосексуалност.
Вајлд, романописац и песник, искључен је из читаонице библиотеке 1895. године, исте године када је осуђен на две године затвора због хомосексуалних односа, који су се тада сматрали кривичним делом, пише BBC.
Нова карта биће уручена његовом унуку, писцу Мерлину Холанду.
Библиотека је саопштила да је циљ тог чина да се „признају неправде и огромна патња” коју је Вајлд претрпео.
Холанд је рекао да је тај гест „диван знак опроштаја” и да је сигуран да би његов деда био „дирнут и одушевљен”.
Одлука о поништењу Вајлдове чланске карте забележена је у записнику са састанка управног одбора 15. јуна 1895. године, непосредно након што је Вајлд започео служење затворске казне.
Писац је осуђен након што је изгубио суђење за клевету против лорда Квинсберија, чији је син, лорд Алфред Даглас, био Вајлдов љубавник.
Прописи библиотеке из тог доба налагали су одузимање картица осуђенима за злочине.
Британска библиотека чува рукописе Вајлдових најпознатијих драма, као и писмо „Де Профундис”, које је писац написао у затвору.
Мерлин Холанд, једини живи потомак Вајлда, преузеће карту на церемонији поводом 171. годишњице Вајлдовог рођења.
Председница Британске библиотеке Керол Блек истакла је да Вајлд представља „једну од најзначајнијих књижевних личности 19. Века” и да поновним издавањем карте желе да ода почаст његовом сећању.