После 9 месеци рекли „збогом“! РОМАНСА ТОМА КРУЗА И АНЕ ДЕ АРМАС ЈЕ ЗАВРШЕНА али их и даље спаја...ФИЛМ
Иако је романса завршена, професионални односи између Тома Круза и Ане де Армас остају нетакнути.
Како медији преносе, они су схватили да више нема жара међу њима и да је боље да свако крене својим путем.
– Том и Ана су лепо време провели заједно, али њихова веза је дошла до краја. Остаће добри пријатељи, али више нису пар. Схватили су да не могу ићи даље заједно и да им је боље као пријатељима.
Упркос раскиду, Круз (63) и де Армас (37) настављају да раде заједно. Глумица је већ ангажована за његов следећи филм, ’Дубље’, трилер чија је продукција наводно померена, али остаје у њиховим плановима.
Њихова веза је почела у фебруару и брзо привукла пажњу медија. Пар је виђан на приватним вечерама, гламурозним догађајима и романтичним путовањима. Најпознатија фотографија била је из јула, када су држали руке током викенд боравка у Вермонту, што је практично потврдило романсу.
Пре тога, Круз је Ану повео на приватни авион за пут у Мадрид у априлу. У мају су виђени на 50. рођендану Дејвида Бекама у Нотинг Хилу, где су напустили забаву заједно. Током лета уживали су у концерту групе Оасис на Вемблију и летовали на јахти у Шпанији.
Извор за Daily Mail у јулу је открио:
– Он је од самог почетка обасипао Ану поклонима, то је његов стил, пажљив је. Што су се више упознавали, поклони су постајали све већи, од златних наруквица до дизајнерске одеће. Вероватно највећи поклон који јој је дао је могућност да путује било где у свету у сваком тренутку.
Веза је, иако су се трудили да не буде јавна, деловала нежно и забавно. У мају, де Армас је гостовала у емисији Good Morning America и говорила о "забавном“ радном односу са Крузом, наговештавајући више пројеката у припреми.
Иако је романтична искра нестала, пар је раскид решио на зрео и пријатељски начин:
– Искра је нестала, али и даље воле да проводе време заједно и обоје су се опходили врло зрело према ситуацији.
Након раскида, Ана је виђена са другим холивудским познатим личностима. Недавно је напустила теретану у Санта Моники у друштву Мајлса Телера, колеге из филма "Top Gun: Maverik". Они су се убрзо радвојили и свако је отишао својим путем.
Раније овог месеца фотографисана је са мистериозним мушкарцем током Недеље моде у Паризу, а у септембру је забављала се са репером Бад Банијем у Порторику.
Романтичне и професионалне везе
Пар се упознао раније ове године због пословних обавеза, што је довело до њихове кратке романсе. Упркос раскиду, њихова професионална сарадња наставља се и на пројекту "Притисак".
Ана де Армас, позната по улогама у познатим филмовима, као Мерилин Монро у филму "Плавуша", раније је била у браку са шпанским глумцем Марком Клотеом (2011–2013) и славила везу са Беном Афлеком 2020. године.
Прошле године била је у вези са Мануелом Анидо Куестом, пасторком кубанског председника Мигела Дијаза-Канела.
Романтичка историја Тома Круза укључује бракове са Мими Роџерс, Николе Кидман и Кејти Холмс, са којом има ћерку Сури.